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Байден вновь призвал Нетаньяху прекратить огонь в секторе Газа

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Сектор Газа после обстрела
Сектор Газа. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Лидеры США и Израиля обсудили достижение соглашения о прекращении боевых действий в палестинском анклаве и освобождении оставшихся заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на "Голос Америки".

Как пишет издание, ссылаясь на Белый дом, в воскресенье, 12 января, президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В разговоре, по данным издания, Байден подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Газе и возвращения заложников с увеличением объемов гуманитарной помощи, что станет возможным благодаря прекращению боевых действий в рамках соглашения.

Нетаньяху проинформировал Байдена о ходе переговоров и о мандате, который он дал своей высокопоставленной делегации по вопросам безопасности, находящейся сейчас в Дохе, для продвижения соглашения по заложникам, говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Лидеры также обсудили "фундаментально изменившиеся региональные обстоятельства после соглашения о прекращении огня в Ливане, падения режима Асада в Сирии и ослабления влияния Ирана в регионе", добавили в Белом доме.

Напомним, в начале октября 2023 года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Добавим, ранее сообщалось, что по данным министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, с начала войны погибли около 44 тысяч палестинцев, большинство из них — мирные жители, 104 тысячи человек ранены и сотни тысяч стали вынужденными переселенцами.

В середине декабря сообщалось, что после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210870-bayden-vnov-prizval-netanyahu-prekratit-ogon-v-sektore-gaza/

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