Крушение потерпел бизнес-джет при посадке в Бразилии (видео)

Самолет выехал за пределы ВПП в бразильском городе Убатуба и загорелся. Пилот погиб, шестеро человек ранены, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на местные СМИ, небольшой бизнес-джет загорелся после того, как выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на пляж в бразильском штате Сан-Паулу.

На опубликованном видео самолет на большой скорости выезжает за пределы ВПП в аэропорту города Убатуба и останавливается на пляже в зоне прибоя, уже охваченный пламенем. На борту самолета находились пилот и четыре пассажира.

"Пилот погиб, пара и двое детей были извлечены из самолета живыми и доставлены в больницу", - отмечается в сообщении.

Позже представитель управляющей компании аэропорта сообщил о двух людях, пострадавших на берегу. Он также заявил о плохих погодных условиях и скользкой взлетно-посадочной полосе.

Отмечается, что на пляже Убатубы разбился легкий реактивный самолет деловой авиации Cessna 525 CitationJet.

В декабре сообщалось, что в городе Грамаду на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, частный самолет упал в зоне жилой застройки. На борту были девять человек, выживших нет.

Чуть ранее, в августе прошлого года в бразильском городе Сан-Пауло потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Voepass Linhas Aéreas. Кадры, на которых запечатлен момент падения, появились в Сети. Тогда погибли 62 человека.

В конце декабря в Южной Корее Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан 29 декабря утром. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока. По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Позже стало известно, что все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли в авиакатастрофе.

Тогда же крупная авиакатастрофа произошла и на территории Казахстана - 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек. Все казахстанцы погибли.