Пассажирский самолет упал на жилые дома в Бразилии (видео)
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В бразильском городе Сан-Пауло потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Linhas Aéreas разбился в бразильском. Кадры, на котором запечатлен момент падения, появились в Сети.
Как сообщает телеканал CNN, самолет упал в жилом районе в пригороде Сан-Паулу.
В Гражданской обороне Бразилии сообщили, что самолет врезался в несколько домов.
Телеканал, ссылаясь на портал Fligthradar24, сообщает, что самолет авиакомпании Linhas Aéreas вылетел из города Каскавела и направлялся в Гуарульюс, когда потерял сигнал.
Журналисты связались с госорганами и авиакомпанией, но ответа пока не получили.
Агентство "Интерфакс", ссылаясь на информацию бразильской пожарной службы, пишет, что крушение произошло в сельской местности.
Бразильские СМИ сообщают, что речь идет о турбовинтовом среднемагистральном самолете ATR 72.
По некоторым данным, на борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Об их судьбе информации пока нет.
Пожарная служба Бразилии в официальном аккаунте в соцсети Х подтвердила информацию о крушении борта. Сообщается, что на месте падения самолета работают 7 пожарных расчетов.
Другую информацию в ведомстве пока раскрывать не стали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2147125-smi-passazhirskiy-samolet-poterpel-krushenie-v-brazilii-video/