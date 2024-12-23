Самолет упал на жилые дома в Бразилии: все, кто находился на борту, погибли

В городе Грамаду на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул, частный самолет упал в зоне жилой застройки. На борту были девять человек, выживших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на бразильские СМИ, на борту частного борта был Луис Клаудио Салгейру Галеацци, бизнесмен из Сан-Паулу. В этот город летело воздушное судно.

Галеацци сам пилотировал самолет. Среди пассажиров были его жена, зять, теща и трое детей, а также сестра бизнесмена с двумя детьми.

Самолет рухнул на мебельный магазин. По данным местных властей, 14 человек, находившиеся на месте происшествия, получили ранения и были госпитализированы. На месте работают пожарные, сохраняется риск взрыва топлива.