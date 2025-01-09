Президент Мексики ответила Трампу идеей о переименовании Америки

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на заявление избранного президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива. Трамп заявлял, что намерен назвать его заливом Америки.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум опубликовала на своей странице в Instagram видео со своей пресс-конференции, на которой она показала присутствующим карту с географическими названиями за 1607 год.

"На представленной мною карте 1607 года Северная Америка называется Мексиканской Америкой", - сказано в описании к видео.

По данным The New York Post, во время пресс-конференции Шейнбаум также заявила, что Трамп был неправ, когда утверждал, что Мексикой управляют "жестокие наркокартели, а не народ".

"Очевидно, что Мексиканский залив - это название, признанное ООН. Но почему бы нам не называть [континент] Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не правда ли?" - заявила глава президент.

По информации издания, 7 января Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде заявил, что планирует ввести "очень серьезные пошлины" против Канады и Мексики, и пообещал переименовать Мексиканский залив в залив Америки.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки. Какое красивое название, и оно уместно", - заявил Трамп.

За последние месяцы Дональд Трамп неоднократно поднимал тему изменения внешней политики США в отношении Канады и Мексики, а также поднимал тему вхождения Гренландии и Панамы в состав США. В ноябре 2024 года Трамп заявил, что в первый же день своего президентства введет новые тарифы для товаров из Китая, Мексики и Канады, чтобы заставить их пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков в США.

Кроме того, в декабре Трамп сообщил о намерении депортировать около миллиона человек из США, велись переговоры с Мексикой и Сальвадором. Также Трамп в интервью NBC News всерьез заявил, что Мексика и Канада могли бы войти в состав Соединенных Штатов вместо того, чтобы получать субсидии.

6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, но останется на посту главы правительства до тех пор, пока либералы не выберут себе нового лидера. На фоне новостей об отставке Трюдо Трамп вновь предложил присоединить Канаду к США.

Помимо этого, Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. После слов Трампа Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии.