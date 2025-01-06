Зеленский объяснил, каким видит "путь к миру"

Зеленский заявил, что Киев хочет гарантий безопасности от НАТО и поставок оружия, которое не будет применено при работающем режиме прекращения огня, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Своим видением ситуации Зеленский поделился в интервью подкастеру Лексу Фридману, запись опубликована на YouTube.

По словам Зеленского, Украине для дипломатического урегулирования нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые она контролирует, и частичное вступление в НАТО. Так он ответил на вопрос блогера, каким должен быть "путь к миру".

"До прекращения огня: сильная Украина. Сильные украинские позиции? Да, мы можем поговорить об этом с Трампом. Я думаю, мы можем поговорить насчет гарантий безопасности. Но быстрый шаг – это НАТО, частичное членство в НАТО", — сказал Зеленский.

По его задумке, гарантии НАТО будут распространять лишь на территории, контролируемые Киевом, причем власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы — Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области.

Политик отметил, что в курсе скептического отношения Трампа к стремлению Украины стать членом альянса. Со слов Зеленского, атлантическая интеграция — часть желаемых гарантий безопасности, важны также поставки вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.

Между тем, как пишет издание, российские власти выдвигают другие условия для возобновления переговоров: вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и признание над этими регионами российского суверенитета, снятие международных санкций, обязательство Украины быть нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной, демилитаризация Украины.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность уже в этом месяце, заявил о желании Украины заключить сделку с Россией.

Позже на заявление Трампа отреагировали в Киеве и Москве. Зеленский заявил, что войну "не закончить просто бумажкой и несколькими подписями. А прекращенный огонь без гарантий может быть разгорячен снова в любой момент". А пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам.

А накануне сообщалось, что Зеленский дал интервью французскому изданию, в котором сообщил, что у Украины сейчас нет сил вернуть Крым и Донбасс.