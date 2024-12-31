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Башар Асад стал коррупционером года по версии OCCRP

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Башар аль-Асад
Башар аль-Асад. Фото: Joseph Eid / AFP via Getty Images

Глобальная сеть журналистов, расследующих коррупцию и организованную преступность (OCCRP), назвала экс-президента Сирии Башара Асада коррупционером года 2024, передает NUR.KZ.

Как утверждается на сайте организации журналистских расследований OCCRP, экс-президент Сирии Башар Асад руководил производством и распространением каптагона - вызывающего сильную зависимость уличного наркотика.

"Асад зарабатывал миллиарды долларов, которые шли на содержание тюрем и обслуживание его авторитарного режима", - заявляют авторы статьи.

Режим Асада сравнивается с венесуэльским, северокорейским и российским - "когда автократическое правительство поддерживает организованную преступность и массовую коррупцию".

Для государственного устройства такого типа характерны централизованный контроль, борьба с инакомыслием и опора на мощный аппарат безопасности, отмечается в статье.

"Асад пришел к власти в 2000 году, после смерти отца. Обещания политической либерализации быстро уступили место авторитарным практикам. Сирийское восстание 2011 года в рамках "арабской весны" бросило вызов властям и переросло в жестокую гражданскую войну, которая продолжалась до декабря 2024 года, когда Асада свергли. Его силовые структуры обвиняли в масштабных нарушениях прав человека, в том числе в пытках, убийствах, применении химического оружия, массовых арестах и притеснении граждан.

Режим Асада сеял насилие, наркотики и коррупцию по всему региону, получая финансирование за счет производства каптагона и разных видов организованной преступности, таких как торговля людьми, контрабанда табака, хищение древностей и торговля оружием", - заявляют авторы.

Добавим, по данным сайта OCCRP, это одна из крупнейших в мире организаций журналистских расследований, имеющая сотрудников на шести континентах и ​​центры в Амстердаме, Вашингтоне (округ Колумбия) и Сараево.

"Мы - некоммерческая редакция, ориентированная на выполнение миссии, которая сотрудничает с другими СМИ для публикации историй, которые приводят к реальным действиям. В то же время наше подразделение по развитию СМИ помогает расследовательским агентствам по всему миру добиваться успеха и служить обществу", - так обозначают члены OCCRP свою деятельность.

Напомним, экс-президент Сирии Башар Асад вместе с семьей покинул Дамаск в начале декабря, когда столица Сирии оказалась в руках повстанцев.

Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в России - в Кремле заявляли, что такое решение принял лично Путин.

16 декабря в соцсети канцелярии экс-президента Сирии Башара Асада появилось заявление от его имени - первое после эвакуации в Москву.

Русская служба Би-би-си писала, что в Сирии находят все больше массовых захоронений времен Асада. Опознавать останки будут еще долго.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207328-bashar-asad-stal-korrupcionerom-goda-po-versii-occrp/

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