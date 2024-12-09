Военные вертолеты столкнулись в Турции: погибли 5 человек (видео)

Два военных вертолета столкнулись во время учений в провинции Турции. В результате погибли люди, есть также сведения о пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber.

В результате столкновения двух военных вертолетов в городе Кечиборлу провинции Ыспарта погибли пять человек. Еще один ранен.

По информации телеканала, это был тренировочный полет. После столкновения один вертолет разбился, другому удалось приземлиться.

Проводится расследование.

В феврале этого года в турецкой провинции Газиантеп потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли два пилота.

В начале ноября в Актюбинской области вертолет совершил "жесткую посадку", в результате ЧП погиб один человек, двое были госпитализированы. Позже Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии. По данному факту возбудили уголовное дело.

В прошлом году военный вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Узбекистане. Погиб весь экипаж.