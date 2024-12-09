Военные вертолеты столкнулись в Турции: погибли 5 человек (видео)
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Два военных вертолета столкнулись во время учений в провинции Турции. В результате погибли люди, есть также сведения о пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber.
В результате столкновения двух военных вертолетов в городе Кечиборлу провинции Ыспарта погибли пять человек. Еще один ранен.
По информации телеканала, это был тренировочный полет. После столкновения один вертолет разбился, другому удалось приземлиться.
Проводится расследование.
В феврале этого года в турецкой провинции Газиантеп потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли два пилота.
В начале ноября в Актюбинской области вертолет совершил "жесткую посадку", в результате ЧП погиб один человек, двое были госпитализированы. Позже Минобороны выступило с официальным заявлением по факту произошедшей трагедии. По данному факту возбудили уголовное дело.
В прошлом году военный вертолет потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полета в Узбекистане. Погиб весь экипаж.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2198072-voennye-vertolety-stolknulis-v-turcii-pogibli-5-chelovek/