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Вертолет разбился в Турции, есть погибшие

Опубликовано:

Вертолет в небе
Вертолет. Иллюстративное фото: pexels.com

В турецкой провинции Газиантеп потерпел крушение вертолет. В результате происшествия погибли два пилота, передает NUR.KZ со ссылкой на главу МВД Турции.

Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, происшествие случилось в субботу, 3 февраля, вечером.

"Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22:49 субботы (19:49 по Астане). Два пилота погибли, техник ранен", – говорится в его публикации.

Однако глава МВД Турции не назвал причину крушения вертолета.

Напомним, в прошлом месяце в Кыргызстане на окраине Бишкека вертолет Сил Воздушной обороны страны произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. В результате происшествия пострадали люди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059024-vertolet-razbilsya-v-turtsii-est-pogibshie/

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