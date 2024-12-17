В Москве взорвали генерала Кириллова. Источники в СБУ заявили, что это была операция украинской спецслужбы

Возле жилого дома в Москве рано утром во вторник произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Источники Би-би-си в украинской Службе безопасности заявили, что подрыв был ее спецоперацией.

Что известно о взрыве

Следственный комитет России подтвердил, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве «было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома». В результате взрыва погиб 54-летний генерал-лейтенант Кириллов и его помощник.

Позднее источники Украинской службы Би-би-си в СБУ сообщили, что подрыв был спецоперацией спецслужбы, которая считала генерала «военным преступником и абсолютно законной целью» из-за приказа о применении «запрещенного химического оружия против украинских военных».

С места гибели Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства, передает корреспондент ТАСС. Источники агентства утверждают, что мощность устройства составила около 300 граммов тротила, а в действие оно было приведено дистанционно. По данным РБК, мощность взрывного устройства составляла более 100 граммов. Взрывная волна выбила стекла в жилом доме напротив места взрыва, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и следователей СКР пишет, что взрывное устройство было примотано изолентой к ручке электросамоката, стоявшего у подъезда. В действие его приводили радиосигналом или звонком с мобильного телефона.

Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия, заявили в СКР.

Широкую известность генерал Кириллов получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия.

Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты в апреле 2017 года. Окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.

В октябре Великобритания ввела санкции против Кириллова, заявив, что он курировал применение химического оружия в Украине и выступал в качестве «рупора кремлевской дезинформации».

Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за «массовое применение» запрещенного химического оружия «на восточном и южном фронтах Украины».

Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны «зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов».

Провоенные блогеры называют гибель генерала Кириллова болезненным ударом. «Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть», — пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков).

Это самый высокопоставленный российский военный, убитый в тылу, комментирует издание «Важные истории» (объявлено нежелательной в России организацией и «иноагентом»).

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграмме, направленной коллегам и родственникам Кириллова, назвал взрыв «агонией» украинских властей.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель генерала «невосполнимой потерей». «Мы тесно взаимодействовали с Игорем Анатольевичем в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине», — написал он в телеграме.

Киев отвергал утверждения о разработке биологического или иного запрещенного оружия в Украине как абсолютно ложные и пропагандистские.

В декабре прошлого года в Московской области был застрелен бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

Источники РБК утверждают, что, как и в случае с Кивой основная версия гибели генерала Кириллова — «диверсия ВСУ».

Анализ BBC Verify

Отдел Би-би-си по проверке фактов BBC Verify изучил снимки и видео с места взрыва, которые появились в соцсетях.

На одном из видео, подтвержденных BBC Verify, видно, как два человека выходят из здания прямо перед взрывом. Их одежда того же цвета, что и на телах, запечатленных после взрыва. Видно, что рядом с дверью стоит скутер. После взрыва на видео ничего не видно.

На других кадрах, проанализированных BBC Verify, можно увидеть, как скутер лежит посреди обломков рядом с двумя телами. Судя по этим кадрам, после взрыва скутер практически не пострадал — за исключением отсутствующего руля.

Эксперты Janes — частной организации, занимающейся собственными расследованиями по открытым источникам — сообщили BBC Verify, что, судя по полученным изображениям, взорвалось, скорее всего, самодельное взрывное устройство, а не обычный боеприпас.

«Судя по имеющимся фотографиям скутера, он остался практически целым, такой эффект, скорее, может говорить о поражении осколками, чем взрывной волной», — сказал BBC Verify представитель организации.

Самодельные взрывные устройства часто начиняются различными поражающими элементами, в качестве которых используются легкодоступные компоненты, такие как гвозди, осколки стекла или куски металла.

Менеджер по разведдеятельности в компании McKenzie Intelligence Дэвид Хиткот также предположил, что взорваться могло самодельное взрывное устройство. «Самодельные взрывные устройства могут быть специально сконструированы таким образом, чтобы они выглядели как обычный предмет, который не будет привлекать внимания», — сказал он BBC Verify.

«В данном случае можно предположить, что устройство было спрятано внутри скутера. Скорее всего, в нем находилось взрывчатое вещество военного назначения, такое как «Семтекс» (хотя необязательно именно он), а не самодельное взрывчатое вещество», — полагает эксперт.

Сама атака, по мнению Хиткота, выглядит довольно изощренной и, возможно, заняла месяцы подготовки и потребовала долгой слежки за ее объектом.

Кириллов был одним из самых публичных российских генералов

Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов (признан в России иноагентом)*

«Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит B», «США приступили к подготовке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов», «США намерены организовать на Украине провокацию с использованием токсических веществ, обвинив при этом Россию», — начальник войск химзащиты Игорь Кириллов на протяжении последних нескольких лет был одним из самых заметных и активных спикеров Министерства обороны.

Именно он делал заявления о многочисленных биолабораториях, которые американцы якобы строят в разных странах бывшего СССР, рассказывал про боевых комаров и обвинял США в препятствовании расследования причин пандемии Covid-19.

Ни один другой начальник видов войск в российской армии не выступал перед журналистами так часто. В день убийства, как пишут СМИ, у генерал-лейтенанта Кириллова был запланирован очередной брифинг.

Покушение на генерала было организовано на следующий день после коллегии Министерства обороны, на которой президент Владимир Путин и глава ведомства Андрей Белоусов рассказывали о том, как российская армия движется к победе в войне с Украиной, и за несколько дней до «Прямой линии» главы государства, на которой он вновь будет уверять граждан, что дела в России идут хорошо, а западные санкции лишь способствуют развитию страны.

Теракт в столице и убийство самого высокопоставленного офицера с начала войны не очень соответствуют этим оптимистичным оценкам российского руководства. Накануне покушения СБУ предъявила обвинения Кириллову в том, что он отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военных. Как будто это было сделано для того, чтобы на следующий день, когда на Рязанском проспекте прогремел взрыв, никто не сомневался в том, кто его организовал.