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Место красит человека. Главы корпораций и бывшие враги ищут мира с Трампом

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Getty Images

«На первом сроке все со мной воевали. На этом сроке все хотят со мной дружить». Эти слова весьма довольный на вид Трамп произнес в понедельник на мероприятии, посвященном объявлению о планах одного японского концерна инвестировать в США 100 млрд долларов.

Это заявление может казаться типичным трамповским преувеличением, но вообще разница между тем, как начинался — и заканчивался — его первый президентский срок и тем, как восемь лет спустя начинается второй, действительно поражает.

В последние недели многие из бывших критиков и противников избранного президента сделали примирительные жесты в его сторону.

Джефф Безос из Amazon, Марк Цукерберг из Meta (которая объявлена в России экстремистской), Сэм Альтман из OpenAI пообещали дать миллионы на празднование инаугурации Трампа 20 января.

Глава Google Сундар Пичай объявил, что проведет встречу с Трампом.

Перед самым Днем благодарения Цукерберг, чья сеть Facebook однажды заблокировала Трампа, отужинал с дважды президентом в его частном клубе во Флориде.

Руководители крупнейших американских корпораций собрались на открытие дня торгов на Нью-йоркской бирже, куда Трамп приехал, чтобы ударом в колокол дать сигнал к началу торгов и торжественно отметить тот факт, что журнал Time объявил его «человеком года».

«Это очень многообещающее время для нашего народа, — написал в сети X владелец Time Марк Бениофф. — Ждем с нетерпением сотрудничества в деле развития успехов Америки и всеобщего процветания».

Эта атмосфера примирения расползается не только по совещательным комнатам корпораций. Некоторый сдвиг заметен и в прессе.

Ведущие утренней программы компании MSNBC Джо Скарборо и Мика Бжезински [дочь знаменитого политолога и советника по национальной безопасности президента Картера Збигнева Бжезинского] в ноябре приехали к Трампу в его поместье Мар-а-Лаго.

«Пора действовать как-то по-новому, и начинать следует с того, что говорить не только о Трампе, но и с Трампом», — сказала Бжезински.

А в прошлую субботу телекомпания ABC News, которая принадлежит Disney Corporation, объявила, что выплатит Трампу 15 млн долларов, чтобы до суда уладить спор по поводу иска о клевете, который Трамп подал из-за заявлений ее ведущего, Джорджа Стефанопулоса.

Истец, обвиняющий прессу в клевете, в США должен доказать злой умысел или злостное пренебрежение истиной — и другие издания раньше успешно отбивали иски Трампа. Но теперь, когда Трамп вот-вот вернется во власть, ABC и Disney, вероятно, решили, что стоит изменить подход. Долгая тяжба с избранным президентом показалась слишком неприятной перспективой.

Трамп при этом в понедельник пригрозил новыми исками CBS, Des Moines Register и Фонду Пулитцеровской премии.

В вашингтонских коридорах власти начинают проявляться похожие тенденции.

Сенаторы-республиканцы, которые поначалу с настороженностью отнеслись к наиболее спорным выдвиженцам Трампа, таким как ведущий Fox News Пит Хегсет, которого Трамп хочет сделать министром обороны, теперь встают в общий строй. На них давят и Трамп, и его сторонники, которые угрожают несогласным серьезными последствиями.

Наладить отношения с будущей администрацией Трампа пытаются даже некоторые деятели Демократической партии — в частности, сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман, который сказал, что подумает, не проголосовать ли за назначение Хегсета, и поддержал некоторых других выдвиженцев Трампа.

Ветеран американской политики, независимый сенатор и глава сенатского комитета по здравоохранению Берни Сандерс заявил, что еще не решил, голосовать ли против кандидатуры антипрививочника Роберта Ф. Кеннеди на пост министра здравоохранения, поскольку в своих заявлениях насчет вакцин Кеннеди неправ, но зато в критике пищевой промышленности США их взгляды сходятся.

Восемь лет назад все было иначе.

Демократы обещали сражаться с новоизбранным президентом Трампом по всем фронтам. На следующий день после его инаугурации миллионы вышли протестовать.

Политические оппоненты Трампа окопались и бились за каждый дюйм, успешно блокируя попытки свернуть реформы здравоохранения и потратить миллиарды долларов на стену на границе с Мексикой, а также оспаривая в судах изменения в законе о иммиграции.

Через четыре года, когда президентство Трампа закончилось раздраем и штурмом Капитолия его сторонниками, десятки американских корпораций, включая American Express, Microsoft и Nike, оборвали связи и с Трампом, и с республиканцами, которые вслед за ним оспаривали результаты выборов 2020 года. Трампа осудили даже многие деятели его собственной Республиканской партии.

Сейчас признаки такого сопротивления просматриваются с трудом — во всяком случае, пока.

Сенатор-республиканец от Кентукки Митч Макконнел, например, жестко предупреждает о последствиях внешней политики в трамповском духе «Америка прежде всего». В 2021 году Макконнел, будучи лидером республиканского большинства в Сенате, тоже жестко критиковал Трампа, но одновременно выступил против его импичмента.

Но 82-летний Макконнел — особый случай: он ушел с поста главы фракции в Сенате и, скорее всего, не станет переизбираться по окончании его срока в 2026 году. Трамп и его сторонники просто мало чем могут ему пригрозить.

Больше дюжины конгрессменов из числа демократов заявили, что не пойдут на инаугурацию Трампа 20 января.

«Мне кажется, тут нечего праздновать, — сказала член Палаты представителей Жасмин Крокетт. — Думаю, если б это был традиционный республиканец, то у нас были бы разногласия, но я, скорее всего, все равно пошла бы».

То, что горстка демократов останется дома, не омрачит этот большой праздник для Трампа и его сторонников.

Но когда Трамп вступит в должность и начнет попытки воплотить в жизнь его планы относительно массовой депортации нелегальных иммигрантов и введения импортных пошлин, тогда сопротивление, возможно, начнет нарастать. Сопротивляться будут и демократы — по политическим соображениям, и бизнес, который пострадает от действий Трампа.

И времена сражений, которые Трамп помнит по своему первому сроку, могут быстро вернуться.

Энтони Зуркер

корреспондент Би-би-си по Северной Америке

@awzurcher

Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200994-mesto-krasit-cheloveka-glavy-korporaciy-i-byvshie-vragi-ishchut-mira-s-trampom/

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