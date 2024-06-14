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Новости русской службы Би-би-си

Саммит G7: страны Запада одобрили использование замороженных активов России; Украина и США подписали соглашение о безопасности

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Флаги стран "Большой семерки"
Флаги стран "Большой семерки". Фото: Bet_Noire/Getty Images

Страны «Большой семерки» во время саммита в Италии согласовали механизм использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урусула фон дер Ляйен. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден на полях саммита подписали соглашение о безопасности, рассчитанное на 10 лет.

Фон дер Ляйен подтвердила в соцсети Х (бывший твитер), что Киев получит кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов.

«Это продолжает политику ЕС, который уже направляет эту прибыль на оборону и восстановление Украины», — пишет глава Еврокомиссии.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хозяйка проходящего в Италии саммита, уточнила, что речь об изъятии российских активов не идет. «Мы говорим не о конфискации этих активов, а о процентах с них, которые со временем накапливаются», — подчеркнула она.

Предложение именно таким образом помочь Украине выдвинула администрация президента США.

Страны G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — являются важнейшими финансовыми и военными сторонниками Украины с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Сумма российских активов, замороженных этими государствами и Европейским союзом, составляет $325 млрд.

Семь богатых западных демократий при участии руководства Евросоюза обсуждали формат использования замороженных российских активов уже не первый год.

Ранее о подробностях плана, который был утвержден, писал наш экономический корреспондент Алексей Калмыков:

Как объяснял наш корреспондент, на пути оформления такого решения есть ряд препятствий, в основном связанных с Виктором Орбаном — венгерским премьером и главным союзником Владимира Путина в ЕС.

К тому же, существуют юридические риски: Россия может судиться за свои деньги в независимых европейских судах. И риски денежно-кредитные: другие страны могут охладеть к евро, если вложения в европейской валюте окажутся под угрозой конфискации по политическим мотивам.

В последние недели российские официальные лица говорили о том, что идея получения процентов от арестованных активов является «воровством».

Ранее Зеленский заявил, что саммит G7, который проходит в четверг и пятницу, будет в значительной степени посвящен Украине.

По его словам, в Италии будут обсуждать укрепление коалиции по поставкам ВСУ западных истребителей, ускорение обучения пилотов и поставки самолетов, а также развитие украинской системы ПВО: она должна получить средства большего радиуса действия и мощные западные комплексы.

Соглашения о безопасности с США (и Японией)

На полях итальянского саммита Украина также подписала рассчитанное на 10 соглашение о гарантиях безопасности с США.

Перед церемонией подписания США распространили заявление, в котором договор назван «мощным сигналом нашей поддержки Украины — сейчас и в будущем».

США стали последней из стран «семерки» и 17-й страной вообще, подписавшей подобное соглашение с Украиной.

В четверг Зеленский сообщил, что подобное соглашение он подписал с Японией. «В 2024 году Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов и продолжит поддерживать нас на протяжении всего 10-летнего срока действия соглашения», — написал Зеленский в соцсети X (бывший твиттер).

Обязательство подписать с Украиной соглашения о безопасности страны «семерки» дали в отдельном коммюнике во время саммита НАТО в прошлом году. К этому обязательству присоединились и другие государства.

«Подписывая этот документ, мы посылаем России сигнал относительно нашей решимости, — говорил ранее журналистам Джейк Салливан. — Если Владимир Путин думает, что он может пересидеть коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается».

В соглашениях о безопасности, заключенных с Украиной, ее союзники обязуются оказывать военную помощь, обучать украинских солдат, помогать в развитии военной промышленности, делиться разведданными.

В то же время, в этих соглашениях нет обязательства воевать за Украину — в них, исходя из первоначального коммюнике «семерки», может лишь содержаться пункт о срочных консультациях в случае, если когда-нибудь, после этой войны, Россия снова вознамерится напасть на Украину.

Поэтому, как часто подчеркивает Киев, они не являются «жесткой» гарантией безопасности и не могут быть заменой членству в НАТО, которого добивается Украина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117238-sammit-g7-strany-zapada-odobrili-ispolzovanie-zamorozhennyh-aktivov-rossii-ukraina-i-ssha-podpisali-soglashenie-o-bezopasnosti/

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