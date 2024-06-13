Час расплаты. Что сделает «Большая семерка» стран Запада с замороженными российскими активами?

Лидеры семи богатых западных демократий слетаются в Италию на саммит «Большой семерки», чтобы через 840 дней после вторжения России в Украину решить наконец, как использовать замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных накоплений на помощь Украине в отражении агрессии Кремля.

Президент США Джо Байден и лидеры Германии, Франции, Италии Японии, Канады и Великобритании при участии руководства Евросоюза в четверг и пятницу обсудят, среди прочего, новые санкции против России и решат, что делать с российскими активами.

Судя по тому, какие варианты представили лидерам «Семерки» их министры финансов на последних встречах в мае и начале июня, о конфискации российских активов речи не идет.

Если решение и будет принято, то скорее о том, как использовать проценты от размещения золотовалютных резервов России на счетах в Европе — а это несколько миллиардов долларов в год. И как сделать так, чтобы будущие проценты Украина получила уже сейчас, еще до того, как Белый дом в январе следующего года потенциально окажется резиденцией Дональда Трампа — противника помощи Украине.

Американцы предлагают дать Киеву кредит на сумму около 50 млрд долларов, который будет погашаться из будущих процентов с российских активов. Но на пути оформления такого решения есть ряд препятствий, в основном связанных с Виктором Орбаном — венгерским премьером и главным союзником Владимира Путина в ЕС.

К тому же, существуют юридические риски: Россия может судиться за свои деньги в независимых европейских судах. И риски денежно-кредитные: другие страны могут охладеть к евро, если вложения в европейской валюте окажутся под угрозой конфискации по политическим мотивам.

Существует и риск ответных действий Кремля, который легко способен лишить западные компании активов, запертых в России. Однако этот риск уже давно учтен, и лидеры «Семерки» сосредоточатся не на умиротворении Путина, а на юридических и политических тонкостях использования российских активов на помощь Украине.

Новые санкции против России

Изъятие процентов с замороженных золотовалютных резервов — главная санкция против России из оставшихся в арсенале Запада. Остальные ограничения давно введены, и они постепенно подтачивают экономику России и изолируют ее от западных рынков сбыта, денег и технологий.

Кремль при этом находит обходные пути и пользуется поддержкой и помощью союзников за пределами «Большой семерки» — прежде всего, Китая.

США не оставляют надежды перекрыть все каналы поставки технологий, вооружений и продукции двойного назначения в Россию, и на этой встрече попытаются убедить союзников пригрозить мелким китайским банкам и другим посредникам, обслуживающим торговлю чувствительными товарами и услугами между Россией и остальным миром.

Крупным китайским банкам США уже пригрозили, и в итоге этой весной товарооборот между Китаем и Россией сократился впервые за многие месяцы бурного роста. После майского визита Путина в Китай США задумались о том, как напугать банки и посредников поменьше — и накануне саммита «Семерки» в Италии объявили о новых санкциях.

Однако никакой гарантии того, что их поддержат европейцы, пока нет. Экономика ЕС связана с китайской торговлей и взаимными инвестициями намного прочнее, чем американская.

Саммит «Семерки» покажет, насколько далеко ЕС готов идти за США в деле разрыва этих связей.

А вот в чем G7 точно проявит единодушие — так это в обещании не отдавать России ее замороженные капиталы, пока она не прекратит войну и не оплатит восстановление Украины. Об этом говорилось и в коммюнике их декабрьского саммита, и в майском заявлении министров финансов «Большой семерки».

На репарации Украине никаких резервов российского ЦБ не хватит. Война в разгаре, а Всемирный банк уже оценил затраты на восстановление и реконструкцию страны почти в .

«Мы объявим о новых мерах, которые позволят использовать замороженные российские активы в интересах Украины, — сказал перед саммитом журналистам представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. — Я думаю, что „Семерка“ тут проявит единодушие».

Почему до сих пор не договорились

Никто и не против, но окончательное решение, как именно использовать российские капиталы на помощь Украине, упирается в Виктора Орбана.

США предлагают дать Украине кредит примерно на 50 млрд долларов под залог будущих процентов, капающих на замороженные в Европе российские активы. Однако для этого нужна уверенность, что ничего не изменится.

А по нынешним правилам ЕС продлевает санкции каждые полгода.

Для этого каждый раз требуется единодушие всех 27 стран-членов крупнейшего политического союза на планете с населением 450 млн человек. Один из них — Орбан — всегда выступает против, и рычаги давления на него ЕС изыскивать все сложнее.

Можно было бы прописать в этом полугодовом обновлении санкций оговорку, что активы будут заморожены до окончания войны, писало агентство Bloomberg со ссылкой на варианты, обсуждавшиеся на прошлой неделе на встрече министров финансов стран ЕС.

Однако и для этого нужно единогласное решение, и тут снова всплывает Орбан.

Третий вариант — кредит даст не США, а ЕС, и гарантирует его бюджетными средствами Евросоюза. Но бюджет Евросоюза утверждается единогласно, так что проблема та же.

Сможет ли «Семерка» найти решение и каким оно будет, мы узнаем до вечера пятницы, когда завершится основная часть саммита лидеров развитого мира. Помимо Украины им предстоит обсудить еще войну в Газе, миграцию и политический кризис в ЕС.

Российские активы будут лишь эпизодом на встрече, где компанию лидерам «Семерки» составят президент Бразилии Лула да Силва, поругавшийся с ним президент Аргентины Хавьер Милей, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, президент Турции Реджеп Эрдоган, индийский премьер Нарендра Моди и руководитель ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид аль-Нахайян.

Всех их попытается воодушевить гуманизмом генсек ООН Антонио Гутерриш. А папа римский Франциск приедет поговорить об искусственном интеллекте.