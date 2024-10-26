Израиль нанес авиаудары по Ирану

Израильские военные заявили, что наносят «точные удары» по военным объектам в Иране. Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что Иран готов ответить на «агрессию» Израиля.

ЦАХАЛ заявил, что наносит «точные удары по военным целям в Иране» в ответ на то, что они назвали «непрерывными атаками режима в Иране против Израиля».

Ответный действия израильских военных по Ирану ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство Хасана Насраллы — лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая опирается на поддержку Ирана. Он погиб в результате израильского удара по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте.

Масштабы ответной атаки Израиля до конца пока не ясны, но израильская общественная вещательная компания заявила, что десятки истребителей наносят удары по военным объектам Ирана, отмечает агентство Reuters. Несколько военных баз на западе и юго-западе Тегерана подверглись израильскому обстрелу, подтвердило иранское информационное агентство Fars.

Цели не включали энергетическую инфраструктуру или ядерные объекты, сообщили NBC News и ABC News со ссылкой на израильского чиновника.

Президент США Джо Байден предупредил, что Вашингтон не поддержит удар по ядерным объектам Тегерана, и заявил, что Израиль должен рассмотреть альтернативы нападению на нефтяные месторождения Ирана.

Иранское государственное телевидение сообщило о «сильных взрывах» в окрестностях Тегерана.

При этом представители иранской разведки заявили гостелеведению, что звук громких взрывов «мог быть связан с активацией системы противовоздушной обороны Ирана», передает Reuters.

Персидская служба Би-би-си со ссылкой на очевидцев в Тегеране сообщает, что в 2:13 по местному времени от 7 до 15 взрывов прогремели в окрестностях столицы Ирана — на юге в районе международного аэропорта Хомейни и в районе города Карадж, в 40 км к западу от Тегерана.

Информагентство AFP со ссылкой на государственное телевидение Ирана заявило, что работа двух аэропортов Тегерана продолжается в «нормальном режиме».

Персидская служба Би-би-си отмечает, что иранские государственные СМИ в настоящее время отрицают, что атаки Израиля нанесли какой-либо реальный ущерб, называя их безуспешными. Однако это стандартный ответ Ирана, когда он подвергается атакам.

«Это может стать для них способом сохранить лицо, чтобы положить конец этой системе "око за око"», - отмечает Персидская служба Би-би-си. Но эта стратегия может потерпеть неудачу, если появятся доказательства, показывающие масштаб ущерба, или если будут жертвы.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу в разговоре с Би-би-си также обратил внимание на то, что кадры, транслируемые в близких к иранским властям медиа, резко контрастирует с тем, что мы видим в социальных сетях страны.

По словам Талеблу, который занимается вопросами иранской политики и безопасности, пока окончательно не ясно, является ли целью Израиля уничтожение всей аэрокосмической сети Корпуса стражей исламской революции.

«Судя по целям, которые мы видим на данный момент, это [удары] направлено на то, чтобы обезвредить — но не уничтожить — угрозу иранских ракет дальнего радиуса действия», — говорит он.

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что Иран готов ответить на любую израильскую «агрессию», и нет никаких сомнений в том, что Израиль столкнется с пропорциональной реакцией на любые свои действия.

Агентства Reuters и AFP со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщают, что взрывы также были слышны недалеко от Дамаска. Reuters со ссылкой на сирийское госагентство Sana уточняет, что удары были нанесены по военным объектам в центральной и южной Сирии. При этом сирийское гостелевидение утверждает, что сирийские силы ПВО сбили израильские ракеты.

Израиль нанесение удара по Сирии пока не подтверждал.