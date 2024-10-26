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Иран заявил о праве на ответ после израильского удара

Опубликовано:

Тегеран
Тегеран. Иллюстративное фото: Jean-Philippe Tournut/Getty Images

В Министерстве иностранных дел Ирана прокомментировал атаку Израиля. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства, передает NUR.KZ.

Отмечается, что МИД Ирана считает агрессивные действия против нескольких военных центров явным нарушением международного права и Устава ООН, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета страны. В ведомстве осудили подобные действия.

"Исламская Республика Иран считает себя вправе и обязана защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в ст.51 Устава ООН.

Исламская Республика Иран подчеркивает использование всех материальных и духовных возможностей иранской нации для защиты своей безопасности и жизненно важных интересов, а также выполнения своих обязанностей по обеспечению мира и безопасности в регионе", - указывается в заявлении.

По мнению Тегерана, поддержка США и других западных стран действий Израиля является причиной нестабильности на Ближнем Востоке.

Иранское ведомство возложило на Израиль и его западных союзников ответственность за "геноцид палестинского народа" и агрессию против Ливана, что, как утверждается, подрывает мир и стабильность в регионе.

Напомним, ранее ЦАХАЛ заявил, что наносит "точные удары по военным целям в Иране". Ответные действия израильских военных ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано из-за убийства Хасана Насраллы - лидера ливанской шиитской группировки "Хезболла", которая опирается на поддержку Ирана.

Персидская служба Би-би-си со ссылкой на очевидцев в Тегеране сообщила, что ночью от 7 до 15 взрывов прогремели в окрестностях столицы Ирана - на юге в районе международного аэропорта Хомейни и в районе города Карадж, в 40 км к западу от Тегерана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2178995-iran-zayavil-o-prave-na-otvet-posle-izrailskogo-udara/

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