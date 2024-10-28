В Израиле заявили об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана

Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" заявило, что ВВС Израиля уничтожили весь стратегический оборонный потенциал Ирана, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Радио ссылается на собственные источники в национальной системе безопасности.

"Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели – российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства.

Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства", - говорится в материале радиостанции, опубликованном в соцсетях.

По ее данным, основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и западном Иране, откуда, в частности, были ранее выпущены баллистические ракеты по территории Израиля.

"Галей ЦАХАЛ" отмечает со ссылкой на свои источники в Армии обороны Израиля, что "Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса "земля-воздух" на ближайшие два-три года. Это обусловлено тем, что закупить новые комплексы ПВО в нынешних реалиях проблематично, а производство новых систем иранского образца потребует длительного времени, говорится в публикации радиостанции.

При этом, как утверждает издание, в ходе атаки Израиля пострадали лишь возможности по производству новых ракет, а существующий арсенал не пострадал.

Армия Израиля полагает, что Иран мог нанести ответный удар по еврейскому государству и запустить порядка 200 баллистических ракет прямо во время атаки израильских ВВС.

"В ВВС был подготовлен план, который позволял бы как защититься от такой атаки, так и завершить все три волны атаки, не отказываясь от уничтожения ни одной из целей. В конце концов иранцы предпочли не реагировать немедленно", - сообщила радиостанция.

Несмотря на различные публикации в прессе касательно того, что Иран якобы воздержится от ответного удара, в Израиле заняты подготовкой к такому сценарию, пишет СМИ.

Напомним, 26 октября израильские военные заявили, что наносят "точные удары" по военным объектам в Иране. Ответные действия израильских военных по Ирану ожидались после того, как Тегеран 1 октября нанес массированный удар по Израилю, выпустив около 200 баллистических ракет. Это было сделано в ответ на убийство Хасана Насраллы.

В Министерстве иностранных дел Ирана прокомментировал атаку Израиля. МИД Ирана назвал действия против нескольких военных центров явным нарушением международного права и Устава ООН, особенно принципа запрета угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и национального суверенитета страны. В ведомстве осудили подобные действия.

По мнению Тегерана, поддержка США и других западных стран действий Израиля является причиной нестабильности на Ближнем Востоке. Иранское ведомство возложило на Израиль и его западных союзников ответственность за "геноцид палестинского народа" и агрессию против Ливана, что, как утверждается, подрывает мир и стабильность в регионе.