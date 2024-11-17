"Если мы будем воспринимать друг друга как соперников, то испортим отношения". О чем говорили Байден и Си Цзиньпин на своей последней встрече

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полям саммита АТЭС в Перу, чтобы подвести итог отношений двух стран за четыре года президентского срока Байдена.

Китайский лидер заявил, что Пекин готов работать с новой американской администрацией Дональда Трампа, который скоро сменит Байдена — несмотря на то, что избранный президент уже анонсировал новую торговую войну с Китаем и выбрал главой своей дипломатии явного "ястреба".

Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает на «плавный транзит» в контактах с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп. Об этом китайский лидер заявил на встрече с действующим президентом Джо Байденом, до конца полномочий которого осталось два месяца.

Главы двух стран встретились на полях саммита АТЭС в Перу. Это их третья личная встреча за время президентского срока Байдена и последняя настолько продолжительная (разговор шел около двух часов) для действующего американского президента.

Оба лидера использовали ее для подведения итогов отношений двух стран за эти годы в самых разных сферах: от роли искусственного интеллекта в ядерной сфере до борьбы с наркотрафиком и помощи российскому ОПК в войне против Украины.

По словам Си Цзиньпиня, целью Китая на следующие четыре года остаются «стабильные и здоровые отношения Китая и США», которые при Байдене "переживали взлеты и падения". На что Байден ответил, что он "гордится прогрессом, который мы достигли за это время".

"Если две страны будут относиться друг к другу как к партнеру и другу, искать точки соприкосновения, наши отношения достигнут значительного прогресса, — цитирует агентство Reuters заявление Си Цзиньпина на встрече с Байденом. — Но если мы будем воспринимать друг друга как соперников или противников, вести жестокую конкурентную борьбу и стремиться навредить друг другу, мы испортим отношения или даже отбросим их назад".

Одной из тем встречи двух лидеров в Перу стала война России против Украины. Байден, согласно официальному релизу Белого дома, выразил озабоченность тем, что Китай продолжает поддерживать российский ОПК. В ответ Си Цзиньпин напомнил, что Пекин является сторонником мирного урегулирования конфликта России и Украины и выступает проводником "челночной дипломатии".

За время пребывания Байдена на посту президента в отношениях с Китаем случались обострения, включая историю со шпионским воздушным шаром, демонстрацию китайской военной мощи в районе Тайваня, вызванную визитом высокопоставленного американского чиновника, и недавний скандал со взломом американских телекоммуникационных компаний китайскими хакерами, что дало им доступ к телефонным разговорам правительственных чиновников.

Однако администрация Байдена стремилась "ответственно управлять" соперничеством с Пекином. Теперь, накануне второго срока Трампа, по словам аналитиков, Пекин наверняка больше всего обеспокоен непредсказуемостью избранного президента.

Дональд Трамп, который в январе сменит Байдена в Белом доме, еще на этапе предвыборной кампании пообещал, в частности, повысить пошлины на китайский импорт до 60%. В его будущей администрации немало "ястребов" по вопросу отношений с Китаем, в том числе будущий госсекретарь Марко Рубио (в Китае против него введены санкции) и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

Во время своего первого срока Трамп назвал Китай «стратегическим конкурентом». Отношения ухудшились, когда во время пандемии бывший президент назвал Ковид "китайским вирусом".

Внешняя политика второго срока Трампа будет напоминать поездку на "американских горках", отмечает журнал Foreign Policy.

"Китайцы готовы к переговорам и сделкам и, вероятно, надеются на скорейшее взаимодействие с командой Трампа для их обсуждения", — сказала Би-би-си Бонни Глейзер, управляющий директор Тихоокеанской программы немецкого фонда Маршалла.

"В то же время, однако, они явно готовы принять ответные меры, если Трамп будет настаивать на введении более высоких тарифов для китайских товаров", — отмечает эксперт. По ее мнению, Китай, "вероятно, также обеспокоен тем, что у него нет надежных каналов влияния на политику Трампа".