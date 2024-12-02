Утечка из нефтепровода в Польше: в Минэнерго Казахстана прокомментировали ситуацию

Поставки нефти после утечки из нефтепровода, через который Казахстан поставляет нефть в Германию, продолжились по второй линии, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

1 декабря в Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба". Через этот нефтепровод Казахстан поставляет свою нефть Германии.

В пресс-службе Министерства энергетики РК прокомментировали ситуацию.

"Перекачка по поврежденной линии была прекращена. Поставки нефти продолжились по второй линии. Технические возможности второй линии полностью обеспечивают прокачку нефти.

По итогам ноября 2024 года поставка казахстанской нефти в данном направлении была полностью осуществлена согласно графику.

Планируемая поставка на декабрь месяц текущего года в данном направлении ожидается в период с 20 по 30 декабря 2024 года", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, инцидент произошел недалеко от города Пневы Великопольского воеводства (город расположен вблизи Познани на западе Польши). Оператор трубопровода компания PERN подтвердила, что произошла утечка, трубопровод перекрыли. Угрозы возгорания или взрыва из-за утечки нет.

Отмечалось, что этот участок трубопровода используется для соединения сырьевой базы PERN под Плоцком (город в центральной Польше, недалеко от Варшавы) и двух нефтеперерабатывающих заводов в Германии.

Отметим, что в 2023 году на одной из ниток "Дружбы" в центральной Польше также обнаружили повреждение. Из-за этого прокачку также пришлось остановить, на восстановительные работы понадобилось около двух суток. Ситуацию также комментировали в Минэнерго.