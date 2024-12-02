В Польше произошла утечка из нефтепровода, через который Казахстан поставляет нефть в Германию

В Польше утром 1 декабря произошла утечка из нефтепровода "Дружба". Через этот нефтепровод Казахстан поставляет свою нефть Германии. Власти не исключают версию диверсии.

Об утечке нефти сообщил пресс-секретарь Великопольской государственной пожарной службы Мартин Халас, пишет РБК, ссылаясь на польские СМИ.

По данным изданий, инцидент произошел недалеко от города Пневы Великопольского воеводства (город расположен вблизи Познани на западе Польши). Оператор трубопровода компания PERN подтвердила, что произошла утечка, трубопровод перекрыли.

Спасатели отметили, что угрозы возгорания или взрыва из-за утечки нет.

Отмечается, что этот участок трубопровода используется для соединения сырьевой базы PERN под Плоцком (город в центральной Польше, недалеко от Варшавы) и двух нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Германии.

Это часть северной ветки "Дружбы": нефтепровод разветвляется в белорусском Мозыре, южная ветвь идет в Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, северная — в Польшу и ФРГ. Прокачка нефти из России по северной ветви была остановлена из-за санкций ЕС, по южной она не прекращена.

Как пишет издание, по северной ветке "Дружбы" идет прокачка казахстанской нефти в Германию с февраля 2023 года мощностью 2 млн барр. нефти в день.

При этом, западные СМИ ранее писали, что несколько раз создавалась угроза остановки поставок. К примеру, весной это могло произойти из-за "тупиковой ситуаци" с платежами: "Транснефть", оператор "Дружбы", требовала от Варшавы до июня оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово, но польский оператор опасался нарушения западных санкций.

По итогу "Транснефть" и немецкий НПЗ в Шведте, куда попадает казахстанская нефть, договорились, что немецкая компания возьмет на себя расходы по обслуживанию расходомеров, а неназванная словацкая компания обеспечит обслуживание учета на польском участке, что снимет риски санкционного воздействия на PERN.

В прошлом году в августе на одной из ниток "Дружбы" в центральной Польше обнаружили повреждение. Из-за этого прокачку также пришлось остановить, на восстановительные работы понадобилось около двух суток.

Между тем представитель польского оператора "Дружбы" PERN сообщил РИА Новости, что компания не исключает никаких причин повреждения, в том числе намеренных.

"В настоящее время специалисты заняты восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки, а также выяснением причин произошедшего", — рассказал представитель компании агентству.