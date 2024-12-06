Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Дрон-ракета "Пекло": что известно о новом украинском оружии

Опубликовано:

Дрон-ракета "Пекло"
Дрон-ракета "Пекло". Фото: facebook.com/zelenskyy.official

На украинский День Вооруженных сил Киев представил новую разработку: так называемый «дрон-ракета» или реактивный беспилотник под названием «Пекло». До этого о разработке этого оружия ничего не было известно.

Изображение дрона обнародовал президент Владимир Зеленский. По его словам, его уже испытали в бою и «Пекло» пошло в серийное производство.

«Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение», — сообщил украинский президент.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин уточнил, что первую партию дрона-ракеты «Пекло» передали в украинскую армию 6 декабря.

«Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки — в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые применения», — подчеркнул он.

Этот дрон, по его словам, летит со скоростью 700 км/ч на расстояние до 700 км. Кроме того, постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭБ (радиоэлектронной борьбы), улучшению эксплуатационных характеристик и точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения перечня возможных объектов поражения.

Анализируя обнародованные фото и видео беспилотника «Пекло», можно сказать, что разработка действительно является довольно новой для ВСУ.

На верхней части фюзеляжа видны крепления, которые могут означать, что запускается этот беспилотник не с земли, а с воздушных носителей, вероятно, с фронтовых бомбардировщиков или истребителей.

Если это действительно так, то перед нами принципиально новый подход к запуску БПЛА, который ранее не применялся во время российско-украинской войны.

Например, ударный дальнобойный дрон «Лютый» запускают путем разгона на взлетной полосе, а переделанные советские Ту-141 («Стриж») — со специальной массивной пусковой установки.

Таким образом, можно утверждать, что дрон-ракета «Пекло» ближе к крылатым ракетам, чем к беспилотникам. Также он имеет сходство с высокоточными западными планирующими авиабомбами типа французской AASM (HAMMER), на которой тоже устанавливается ракетный ускоритель и система навигации.

Правда, заявленная дальность полета украинского «Пекла» в 10 раз больше. Не исключено, что частично это связано с гораздо меньшей боевой частью. Украина не раскрывает, какая БЧ стоит в этих ракето-дронах.

На фюзеляже в хвостовой части «Пекла» можно заметить выносной турбореактивный двигатель, впереди — датчик скорости движения (трубка Пито).

В целом этот дрон очень похож по очертаниям на представленный в конце августа украинский реактивный беспилотник «Паляница». Однако тот не имел выносного двигателя, был оснащен подвижными рулями в хвостовой части и запускался, как было заявлено, со специальной платформы. Его дальность также была заявлена в районе 600-700 км.

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2197380-dron-raketa-peklo-chto-izvestno-o-novom-ukrainskom-oruzhii/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Место, где делались карьеры. Что будет с российским контингентом в Сирии За месяц в бригады ВСУ вернулись 6 тысяч военных, оставивших части. При чем тут новый закон? Больше насилия — больше митинги. Репортаж из протестующего Тбилиси

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie