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"Послание из Киева Путину" опубликовал канцлер Германии Шольц

Опубликовано:

Олаф Шольц
Олаф Шольц. Фото: t.me/aqorda_resmi

Приехавший с визитом на Украину канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети X "послание из Киева" президенту России Владимиру Путину, передает NUR.KZ.

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Шольц опубликовал фото с Зеленским и отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину.

"Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется", - заявил Шольц.

Напомним, вчера канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, где вместе с Зеленским посетил военный госпиталь. Это первый визит канцлера в Украину за два с половиной года - с самого начала войны в феврале 2022-го.

На встрече с Зеленским Шольц объявил о поставках оружия Украине на 650 млн евро. Вооружение обещают поставить уже в этом месяце.

РБК пишет, что визит Шольца на Украину прошел на фоне опасений в Евросоюзе, что избранный президент США Дональд Трамп сократит поддержку Киева, что вынудит европейские страны взять на себя большие обязательства и поставит ВСУ в тяжелое положение.

Добавим, что в прошлом месяце впервые за два года поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Добавим, что в прошлом месяце впервые за два года поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Позже Зеленский прокомментировал их телефонную беседу, отметив, что Шольц его заранее предупредил о разговоре с Путиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195324-poslanie-iz-kieva-putinu-opublikoval-kancler-germanii-sholc/

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