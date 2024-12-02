Канцлер Германии впервые с начала войны прибыл в Украину (фото, видео)

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с начала войны в Украине посетил Киев. Вместе с украинским лидером он посетил, в том числе, госпиталь с военными, передает NUR.KZ.

Как сообщил Шольц в Instagram, он отправился в Украину ночью на поезде.

"Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. На встрече с президентом Зеленским я объявлю о поставках нового оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть осуществлены в декабре", - пишет канцлер.

Шольц вместе с Зеленским посетили госпиталь в Киеве, где проходят лечение солдаты.

"Я никогда не забуду эти встречи. Молодые люди, которых лечат уже несколько месяцев (...). Один из них слепой - врачи делают все возможное, чтобы он смог хотя бы снова различать силуэты. Другого оперировали бесчисленное количество раз, и он ничего не помнит", - говорит Шольц.

Видео с посещения госпиталя опубликовали в официальном Instagram-профиле президента Украины.

Лидеры двух стран почтили память погибших в войне, а также встретились с разработчиками оружия.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые за два года поговорили по телефону - они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Позже Зеленский прокомментировал их созвон, отметив, что Шольц его о разговоре с Путиным заранее предупреждал.

Напомним также, что Зеленский и Шольц виделись в феврале прошлого года в Париже. Их обоих встретил президент Франции Эммануэль Макрон.