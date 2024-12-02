Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Канцлер Германии впервые с начала войны прибыл в Украину (фото, видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Олаф Шольц и Владимир Зеленский
Олаф Шольц и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые с начала войны в Украине посетил Киев. Вместе с украинским лидером он посетил, в том числе, госпиталь с военными, передает NUR.KZ.

Как сообщил Шольц в Instagram, он отправился в Украину ночью на поезде.

"Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. На встрече с президентом Зеленским я объявлю о поставках нового оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть осуществлены в декабре", - пишет канцлер.

Шольц вместе с Зеленским посетили госпиталь в Киеве, где проходят лечение солдаты.

"Я никогда не забуду эти встречи. Молодые люди, которых лечат уже несколько месяцев (...). Один из них слепой - врачи делают все возможное, чтобы он смог хотя бы снова различать силуэты. Другого оперировали бесчисленное количество раз, и он ничего не помнит", - говорит Шольц.

Видео с посещения госпиталя опубликовали в официальном Instagram-профиле президента Украины.

Лидеры двух стран почтили память погибших в войне, а также встретились с разработчиками оружия.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин впервые за два года поговорили по телефону - они обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Позже Зеленский прокомментировал их созвон, отметив, что Шольц его о разговоре с Путиным заранее предупреждал.

Напомним также, что Зеленский и Шольц виделись в феврале прошлого года в Париже. Их обоих встретил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195226-kancler-germanii-vpervye-s-nachala-voyny-pribyl-v-ukrainu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie