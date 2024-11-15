Шольц поговорил с Путиным впервые за два года

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года поговорили по телефону. Источник сообщил изданию Bloomberg, что было темой их разговора, сообщает NUR.KZ.

По информации издания, лидеры двух стран обсуждали пути прекращения войны в Украине. Звонок был первым прямым их общением почти за два последних года.

Ранее Шольц уже говорил о намерении контактировать с Путиным. При этом он уточнял, что перед любым таким телефонным разговором будет тесно контактировать с США и европейскими союзниками.

В воскресенье Шольц отправляется на встречу G20 в Рио-де-Жанейро.

Напомним, недавно издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп в четверг поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине.

В статье сообщалось, что Трамп якобы призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе.

Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения "скорейшего урегулирования конфликта".

Однако позже в Кремле опровергли эти данные. Пресс-секретарь Путина сообщил, что разговоров с Трампом не было.

Перед этим Трамп сообщал, что разговаривал с Владимиром Зеленским.