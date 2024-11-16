Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что звонок немецкого канцлера Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину может "ослабить его изоляцию", передает NUR.KZ.

Соответствующее мнение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что Шольц предупредил его о звонке Путину.

"Звонок Олафа, по-моему, это ящик Пандоры. Сейчас могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов.

И это именно то, чего Путин давно хотел: ему крайне важно ослабить свою изоляцию. Изоляцию России. И вступить в переговоры, обычные переговоры, которые ни к чему не приведут. Как он делал десятилетиями. Это позволило России ничего не менять в своей политике, ничего существенного не делать, и в конечном итоге это привело к этой войне", - написал Зеленский.

Он заявил, что Украина понимает все эти вызовы и знает, как действовать.

"Хотим предупредить всех: никакого Минска-3 не будет, нам нужен настоящий мир", - заключил украинский лидер.

Напомним, сегодня стало известно, что Шольц и Путин впервые за долгое время поговорили по телефону. Западные издания сообщали, что лидеры двух стран обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Позже в Германии заявили, что Шольц призвал главу РФ прекратить эту войну и вывести российские войска с украинской территории. Немецкие СМИ, ссылаясь на источнике в правительстве, пишут, что канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины "приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта", и дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь.

Между тем, в Кремле заявили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, однако говорить о "совпадении мнений между Россией и Германией по Украине не приходится".

Отметим, ранее Шольц уже говорил о намерении контактировать с Путиным. При этом он уточнял, что перед любым таким телефонным разговором будет тесно контактировать с США и европейскими союзниками.