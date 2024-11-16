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Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры"

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что звонок немецкого канцлера Олафа Шольца российскому президенту Владимиру Путину может "ослабить его изоляцию", передает NUR.KZ.

Соответствующее мнение Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что Шольц предупредил его о звонке Путину.

"Звонок Олафа, по-моему, это ящик Пандоры. Сейчас могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов.

И это именно то, чего Путин давно хотел: ему крайне важно ослабить свою изоляцию. Изоляцию России. И вступить в переговоры, обычные переговоры, которые ни к чему не приведут. Как он делал десятилетиями. Это позволило России ничего не менять в своей политике, ничего существенного не делать, и в конечном итоге это привело к этой войне", - написал Зеленский.

Он заявил, что Украина понимает все эти вызовы и знает, как действовать.

"Хотим предупредить всех: никакого Минска-3 не будет, нам нужен настоящий мир", - заключил украинский лидер.

Напомним, сегодня стало известно, что Шольц и Путин впервые за долгое время поговорили по телефону. Западные издания сообщали, что лидеры двух стран обсуждали пути прекращения войны в Украине.

Позже в Германии заявили, что Шольц призвал главу РФ прекратить эту войну и вывести российские войска с украинской территории. Немецкие СМИ, ссылаясь на источнике в правительстве, пишут, что канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины "приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта", и дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь.

Между тем, в Кремле заявили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, однако говорить о "совпадении мнений между Россией и Германией по Украине не приходится".

Отметим, ранее Шольц уже говорил о намерении контактировать с Путиным. При этом он уточнял, что перед любым таким телефонным разговором будет тесно контактировать с США и европейскими союзниками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2188238-zelenskiy-nazval-zvonok-sholca-putinu-yashchikom-pandory/

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