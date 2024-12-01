Трамп назвал имя нового директора ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп объявил имя нового директора Федерального бюро расследований, им стал Кэш Патель. По словам Трампа, Патель прежде всего является "борцом за Америку".

В своем посте на платформе Truth Social Дональд Трамп отметил, что "с гордостью" объявляет Кэша Пателя директором Федерального бюро расследований. По его словам, Патель "блестящий юрист, следователь и "борец за Америку".

"Он посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и защите американского народа. Он сыграл ключевую роль в раскрытии мистификации "Россия, Россия, Россия", выступая в качестве защитника истины, ответственности и конституции.

Кэш проделал невероятную работу во время моего первого срока, когда он занимал должность начальника штаба в Министерстве обороны, заместителя директора Национальной разведки и старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности. Каш также провел более 60 судебных процессов с участием присяжных.

Это ФБР положит конец растущей эпидемии преступности в Америке, уничтожит преступные банды мигрантов и остановит зловещую угрозу торговли людьми и наркотиками через границу", - написал Трамп.

По данным РБК, Пателю 44 года, он работал в первой администрации Трампа.

"Трамп ценит Пателя в большей степени за лояльность, чем за экспертность, считает бывший замсоветника по нацбезопасности при республиканце Чарльз Купперман. С его слов, в 2019 году Трамп задумался, над тем, чтобы "сделать Кэша политическим палачом, чтобы выявить и уволить людей в штате Белого дома, которые не были столь лояльны, как он считал нужным", а Патель "сделал бы это в мгновение ока", - пишет издание.

Он также предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных.

Патель также издал три детских книги, последняя называется "Заговор против короля". Он представлен волшебником, защищающем "короля Дональда" от угроз со стороны "Хиллари Куинтон".

Напомним, ранее мы писали, что избранный президент США Дональд Трамп намерен взять бизнесмена и миллиардера Говарда Лютника на должность министра торговли. Лютник, возглавляющий инвестиционный банк, был сопредседателем переходной команды Трампа.

До этого сообщалось, что миллиардер Илон Маск и еще один известный бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности при Дональде Трампе.

Также Дональд Трамп объявил о назначении министром финансов США Скотта Бессента, инвестора и спонсора своей предвыборной кампании.