Критик ФБР, сторонник Трампа, борец с конспирологическим deep state. Кто такой Кэш Патель, будущий директор ФБР

Дональд Трамп намерен сменить главу Федерального бюро расследований. Вместо Кристофера Рэя, которого Трамп сам назначил в 2017 году, он хочет видеть директором ФБР 44-летнего Кэша Пателя — критика разведки и борца с конспирологическим «глубинным государством». Он станет еще одним верным сторонником Трампа в силовых органах

Избранный президент США Дональд Трамп объявил имя своего кандидата на пост главы Федерального бюро расследований. Это его бывший советник по национальной безопасности, известный критикой ФБР Кэш Патель.

Патель известен как давний и убежденный сторонник Трампа и его концепции MAGA, Make America Great Again. Ему 44 года, он сын выходцев из Индии, профессиональный юрист, был адвокатом и федеральным прокурором. До того как Трамп назначил его своим советником, Патель был начальником штаба главы Пентагона.

Однако кресло директора ФБР пока занято другим назначенцем Трампа: в 2017 году, во время своего первого президентского срока, он назначил главой ведомства Кристофера Рэя. Срок полномочий Рэя — 10 лет, а значит, он должен подать в отставку или же быть уволенным.

Отношения Трампа и ФБР стали напряженными в 2021 году после того, как бюро начало оказывать содействие в проведении федерального расследования дела о том, как Трамп обращался с секретными документами (оно уже прекращено). Они окончательно испортились через год, после обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп пока не призвал Рэя покинуть пост.

«Каждый день сотрудники ФБР работают, чтобы защитить американцев от растущего числа угроз, — отреагировало на заявление Трампа ФБР, его цитирует CNN. Люди, с которыми мы работаем, и люди, для которых мы работаем, остаются в фокусе внимания директора Рэя».

Выбор Трампа примечателен тем, что Патель известен как критик ФБР. Он призывал лишить бюро полномочий в сфере разведки и уволить всех сотрудников, кто не поддерживает Трампа, напоминает агентство Reuters.

«Самая большая проблема ФБР — это его разведка, я бы отделил это подразделение, — говорил Патель в интервью консервативному ведущему Шону Райану в сентябре. — Я бы в первый же день работы закрыл главное здание ФБР, чтобы на следующий день открыть его как музей deep state, глубинного государства».

«Глубинное государство» — это популярная конспирологическая теория о существовании в США тайного сообщества людей, которых никто не избирал, но которые в действительности играют определяющую роль в руководстве государством.

«А 7000 сотрудников, которые работают в главном здании ФБР, я бы отправил ловить преступников по всей Америке. Вы копы. Так идите и работайте копами», — заявил Патель.

Выбор Пателя подтверждает желание Трампа назначить на руководящие посты в правоохранительных органах и разведке своими сторонниками, которые будут готовы выполнить его требования о проведении конкретных расследований, а также защитить его от потенциальных расследований в будущем, пишет CNN.

На посту директора ФБР Пателю предстоит работать в связке с Пэм Бонди, которую Трамп хочет видеть на посту генпрокурора. Она представляла интересы Трампа во время первого процесса по импичменту.

У будущего директора ФБР есть претензии и к журналистам. В интервью 2023 года Стиву Бэннону, бывшему советнику Трампа, Патель сказал, что минюст при Трампе будет «преследовать» представителей СМИ.

Говоря о том, что «американских патриотов надо назначить везде, сверху донизу», Патель тогда заявил, что минюст при Трампе «будет искать заговорщиков не только в правительстве, но и в медиа».

«Да, мы придем за людьми в СМИ, которые лгали об американских гражданах, которые помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы (2020 года), мы придем за вами», -— напоминает его слова Reuters.

Также в субботу Трамп объявил, что выбрал Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.

Кушнер — отец Джареда Кушнера, мужа дочери Дональда Трампа Иванки. Он стал первым родственником Трампа, которому избранный президент предложил должность в своей команде второго срока.