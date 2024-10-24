Почему выборы в Грузии называют историческими и чего от них ждать

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии называют экзистенциальными. На кону — долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны. Би-би-си объясняет, почему к этим выборам будет приковано внимание на Западе и в России.

Впервые в истории независимой Грузии правящая партия идет на выборы, находясь у власти уже 12 лет. Это происходит на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Западом и заметного сближения с Москвой.

Как оппозиция, так и правящая партия "Грузинская мечта" идут практически ва-банк, не оставляя пространства для компромиссов, и называют предстоящие выборы всенародным референдумом.

150 депутатов парламента будут избраны не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер.

Если ни одной не удастся получить большинство мест, нужно будет формировать коалиционное правительство. Именно на такой сценарий надеются оппозиционные силы, которые обвиняют власти в том, что они ведут страну к международной изоляции и обслуживают интересы России.

В "Грузинской мечте" между тем прогнозируют уверенную победу и призывают избирателей сделать выбор между миром и войной — в которую, по их словам, пытается втянуть Грузию оппозиция по указанию влиятельных зарубежных сил.

В пережившей войну с Россией Грузии, согласно опросам, около 70-80% населения стабильно поддерживают движение страны в ЕС.

Перспектива казалась ближе, чем когда-либо, в декабре прошлого года, когда Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Но через несколько месяцев, после принятия на фоне масштабных протестов законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" (т. н. закон об иноагентах), процесс вступления страны в ЕС был приостановлен.

США — стратегический партнер Тбилиси — начали пересмотр двусторонних отношений. Десятки представителей правящей партии и чиновников оказались под визовыми ограничениями США "за подрыв демократии Грузии", а несколько граждан Грузии, том числе и два высокопоставленных сотрудника МВД, — под санкциями.

Война и мир "Грузинской мечты"

Главный проводник политики "Грузинской мечты" — основатель партии и первый номер в ее избирательном списке Бидзина Иванишвили. Во время предвыборных встреч он выступал с отдельной трибуны за пуленепробиваемым стеклом.

"Желающие вовлечь страну в войну, внутренние и внешние враги ждут хоть малейшего шанса хоть как-то подменить национальное правительство агентурой, что напрямую означает бомбы в Грузии и разрушение страны", — говорил сторонникам Иванишвили.

За время правления "Грузинской мечты" Иванишвили дважды уходил из политики. В последний раз он вернулся в декабре прошлого года в ранге почетного председателя партии. Оппоненты считают, что на самом деле Иванишвили никуда не уходил и все это время продолжал неформально управлять страной.

Возглавляет избирательный список "Грузинской мечты" Иванишвили впервые. Он говорит о "глобальной партии войны" — неких силах за рубежом, которые влияют на ЕС и НАТО и добиваются прихода к власти оппозиции, чтобы открыть в Грузии "второй фронт" против России. При этом "недоразумения" с Европой и США, по его словам, останутся в прошлом, как только закончится война в Украине.

Одной из ключевых тем предвыборных выступлений Иванишвили стала российско- грузинская война 2008 года, за которую он обещает наказать представителей прежней власти.

Особый резонанс вызвало его выступление в Гори, городе, сильно пострадавшем от российских авиаударов в 2008 году. Иванишвили в очередной раз пообещал устроить после выборов "грузинский Нюрнбергский процесс". По его словам, Тбилиси найдет в себе силы извиниться за то, что прежние власти по заданию извне "окутали в пламени огня осетинских сестер и братьев". Россию в контексте войны и потери контроля над Абхазией и Южной Осетией Иванишвили ни разу не упомянул.

Не менее скандальными стали предвыборные баннеры и видеоролик правящей партии, на которых фотографии пострадавших от войны городов Украины сопровождались надписями: "Нет войне", а отремонтированные здания в Грузии — слоганом "Выбери мир".

После начала полномасштабной войны в Украине отношения Тбилиси как с Киевом, так и с Западом стали ухудшаться, а сближение с Москвой становилось все более заметным. На второй день после вторжения грузинские власти заявили, что не собираются вводить санкции против России.

Значительная часть грузинского общества при этом сопереживает Украине. Баннеры правящей партии вызвали не только возмущение Киева, но и волну негативной реакции в грузинских социальных сетях. Президент Саломе Зурабишвили назвала их сделанными "в кузнице КГБ" и оскорблением культуры, традиций и истории Грузии.

В целом тема обеспечения мира — безотносительно вызвавших общественное возмущение предвыборных баннеров — пока работает в пользу властей, говорит социолог Яго Качкачишвили. Но на фоне кризиса в отношениях с Западом все больше людей понимают, что мир, который предлагают власти без поддержки партнеров и лицом к лицу с Россией, — довольно шаткий.

Среди других предложений "Грузинской мечты" — отразить в конституции особую роль церкви в идентичности государства (хотя особая роль ГПЦ и так там упоминается), а также под лозунгом защиты семейных ценностей принять конституционные поправки, ограничивающие права ЛГБТ (такой пакет законов был принят).

"Конечно, многие, если их спросить, нравятся ли им проведение гей-парадов или однополые браки, ответят отрицательно, но это не первоочередная проблема для них, и это не тот посыл, которым власти смогут мобилизовать рекордное число избирателей в свою пользу", — считает Качкачишвили.

К чему готовится оппозиция?

Для основной части оппозиции лейтмотивом предвыборной кампании стало спасение европейского будущего Грузии. С интеграцией в ЕС связана и большая часть обещаний, которые касаются социального положения, экономического развития и безопасности страны.

В условиях пятипроцентного барьера ключевым вопросом для оппозиции, состоящей в основном из маленьких партий, было объединение сил и участие в выборах совместным списком. Создание избирательных блоков на этих выборах запрещено.

Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" выступала за участие в предстоящих выборах единым списком. Но в итоге с партией, основанной экс-президентом, ныне осужденным и обвиняемым Михаилом Саакашвили, объединились только "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия". Они участвуют в выборах под слегка модифицированным названием "Единство — Национальное движение".

Кроме того, были созданы еще два сравнительно крупных оппозиционных альянса — "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Еще одна политическая сила, которая, согласно прогнозам, предположительно преодолеет избирательный барьер — это партия бывшего премьера Георгия Гахария "За Грузию". Она принимает участие в выборах отдельно от остальных.

Большая часть прозападных оппозиционных партий подписала инициированную президентом Саломе Зурабишвили "Грузинскую хартию", взяв на себя обязательство сразу после выборов отменить законы, которые мешают европейской интеграции.

Согласно подписанному оппозицией документу, после завершения предусмотренных хартией реформ в Грузии пройдут новые, свободные и справедливые выборы.

На последних прямых президентских выборах в 2018 году кандидатуру Зурабишвили поддерживала правящая партия. Сегодня, уже в ранге президента, Зурабишвили, как и многие бывшие союзники "Грузинской мечты", называет голосование 26 октября референдумом и призывает избирателей сделать выбор между четырьмя основными оппозиционными силами.

"Знайте, что эти партии обязаны и ответственны передо мной за выполнение "Грузинской хартии", которая является планом действий по скорейшему вступлению в Евросоюз […] Они — медиаторы, чтобы получить в сумме те проценты, которые создадут возможность легко принимать решения, записанные [в "Грузинской хартии"]", — сказала Зурабишвили в интервью телекомпании "Формула".

Вмешательство извне

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Жозеп Боррель назвал выборы ключевым тестом для демократии и европейского пути Грузии.

"Последние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии отдаляют страну от европейского пути и указывают на сдвиг к авторитаризму. Именно поэтому процесс присоединения к Евросоюзу де-факто приостановлен", — сказал глава дипломатии ЕС.

Несмотря на заявления европейских лидеров, "Грузинская мечта" тоже обещает членство Грузии в ЕС и даже использует символы Европейского союза в предвыборной кампании. Но при этом в правящей партии говорят о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне и о том, что оппозиция готовится к неконституционной смене власти.

"Мы наблюдаем, что не проходит и дня без двух-трех заявлений из-за границы, которые являются прямым вмешательством [...] Подобной аномалии никогда не случалось в Грузии", — сказал председатель парламента Шалва Папуашвили в эфире телекомпании "Имеди".

С похожими заявлениями выступают в Москве. В Службе внешней разведки России ранее обвинили США в подготовке "цветной революции" и "тбилисского майдана".

"Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании", — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом он уверяет, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В Госдепартаменте США ранее категорически отвергли обвинения Москвы, напомнив, что именно Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году и по сей день оккупирует 20% ее территории.

"Намеки и заявления о том, что Запад готовит "цветную революцию" в Грузии, но они [российские власти] этого не допустят, — это уже практически угроза вмешательства, — считает политолог Гиа Нодиа. — Для России очень важно сохранить "Грузинскую мечту" в правительстве Грузии, и они это не скрывают. Они, возможно, думают, что тем самым воздействуют на грузинского избирателя. В какой-то степени, может, это и так, потому что страх перед Россией — это большая козырная карта "Грузинской мечты".

О том, что Москва может пытаться повлиять на выборы в Грузии, говорится и в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, надеется воспользоваться растущей пророссийской позицией "Грузинской мечты", чтобы способствовать долгосрочным гибридным усилиям по установлению контроля над Грузией и Южным Кавказом и уменьшению западного влияния в регионе", — говорится в отчете организации.

При этом, несмотря на обмен дружественными заявлениями между Москвой и Тбилиси, к компромиссам в отношении Абхазии и Южной Осетии Россия не готова.

Отвечая на вопрос журналистов о войне 2008 года, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и в случае интереса Россия готова помогать в нормализации отношений сторон.

В правящей партии приветствовали эти слова, выразив надежду, что за этим последуют конкретные шаги и вывод войск из отколовшихся республик. В России такие ожидания быстро пресекли, отметив, что решение о признании независимости регионов пересмотру не подлежит.

"Казалось, в предвыборный период Россия могла если не поддержать "Грузинскую мечту", то не отвечать на заявления о возможном восстановлении территориальной целостности. Но Россия сама облила правящую партию холодной водой. Это кажется парадоксом, но, думаю, этот вопрос надо рассматривать в рамках парадигмы отношений господина и раба. Для России есть красные линии в отношениях, которые она ни за что не переступит, и политика в отношении Абхазии и Южной Осетии — это вопрос, который они пересматривать не будут", — говорит социолог Яго Качкачишвили.

Что дальше?

Предвыборные опросы рисуют неоднозначную картину: согласно одним, правящая партия комфортно получает большинство, согласно другим — оппозиционные партии в сумме набирают больше.

По мнению политолога Гии Нодиа, шансы оппозиции на победу возросли после принятия так называемого "закона об иноагентах" весной этого года, которым правящая партия фактически "выстрелила себе в ногу".

"Они тем самым мобилизовали общество, прежде всего молодежь, против себя. Молодые люди традиционно аполитичны и гораздо менее активно участвуют в выборах, но тут, я думаю, молодое поколение увидело, что нравится им оппозиция или нет — это второстепенно, решается судьба страны, и они должны быть более активны", — говорит Нодиа.

У оппозиции остаются проблемы с самоорганизацией и ресурсами, а также нет достаточной ясности в том, каким будет правительство в случае ее победы, говорит политолог. Кроме того, он отмечает некий скептицизм в обществе относительно того, насколько возможна смена власти через выборы и насколько "Грузинская мечта" готова признать поражение, если получит плохой результат.

Если же "Грузинская мечта" победит честно, революционные сценарии маловероятны, считает политолог Гия Хухашвили.

"Здесь главное — ощущение избирателя. Всегда понятно, кто выиграл. Искусственных революций на самом деле не бывает, — говорит он. — Революцию всегда готовит сама себе власть, потому что если нет реальной почвы, никакой революции в природе быть не может".