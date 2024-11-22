В Сети появилась информация, что казахстанцы наблюдали за пуском "Орешника"

Фактчекеры опровергли сообщения о том, что жители города Сатпаева якобы наблюдали за пуском российской баллистической ракеты "Орешник", передает Stopfake.kz.

Соответствующую информацию опубликовал один из Telegram-каналов. По его данным, вчера, 21 ноября, жители Сатпаева могли наблюдать запуск новой баллистической ракеты России "Орешник".

Скриншот: stopfake.kz

Как выяснили фактчекеры, это ложь. На самом деле жители Казахстана могли видеть российскую ракету "Союз-2.1а". Она стартовала 21 ноября с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" на борту. Об этом сообщало РИА Новости.

"Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Вскоре после старта она вывела корабль на низкую околоземную орбиту.

Его полет к Международной космической станции займет двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:36 по времени Москвы 23 ноября", — проинформировало агентство.

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, РФ нанесла удар "Орешником по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

В ООН также отреагировали на ситуацию, призвав Украину и Россию принять шаги по деэскалации конфликта.