Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Сети появилась информация, что казахстанцы наблюдали за пуском "Орешника"

Опубликовано:

Ракета
Ракета. Иллюстративное фото: Jack Guez / AFP / Getty Images

Фактчекеры опровергли сообщения о том, что жители города Сатпаева якобы наблюдали за пуском российской баллистической ракеты "Орешник", передает Stopfake.kz.

Соответствующую информацию опубликовал один из Telegram-каналов. По его данным, вчера, 21 ноября, жители Сатпаева могли наблюдать запуск новой баллистической ракеты России "Орешник".

Скриншот
Скриншот: stopfake.kz

Как выяснили фактчекеры, это ложь. На самом деле жители Казахстана могли видеть российскую ракету "Союз-2.1а". Она стартовала 21 ноября с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" на борту. Об этом сообщало РИА Новости.

"Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-29». Вскоре после старта она вывела корабль на низкую околоземную орбиту.

Его полет к Международной космической станции займет двое суток, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС намечена на 17:36 по времени Москвы 23 ноября", — проинформировало агентство.

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, РФ нанесла удар "Орешником по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию уже отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Зеленский заявил, что своими действиями Путин "каждый раз плюет в лицо тем, кто действительно хочет возобновления мира". Глава Украины призвал страны жестко отреагировать на действия России.

Между тем в НАТО заявили, что применение Россией новых баллистических ракет не изменит ход конфликта. В альянсе пообещали и дальше оказывать поддержку Украине.

В ООН также отреагировали на ситуацию, призвав Украину и Россию принять шаги по деэскалации конфликта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191442-v-seti-poyavilas-informaciya-chto-kazahstancy-nablyudali-za-puskom-oreshnika/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie