Трамп предупредил о близости третьей мировой войны

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к третьей мировой войне, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей", – сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

По его словам, США при администрации Джо Байдена стали "слабым и неэффективным государством", с мнением которого не считаются на мировой арене.

"Байден крайне некомпетентен. Единственное, что он хорошо умеет делать – это жульничать на выборах. Они (демократы – прим. ред.) хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют", – он.

Экс-президент США также заявил, что третья мировая война, если она начнется, не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников.

"Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", – добавил Трамп.

Напомним, в начале прошлого года Дональд Трамп говорил, что, поддерживая Украину, Джо Байден "возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной".

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.