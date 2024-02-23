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Трамп вновь заговорил о Третьей мировой войне

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brett Carlsen/Bloomberg/Getty Images

Дональд Трамп, который сейчас вновь является кандидатом на пост главы США, высказался о войне в Украине и о вероятности начала Третьей мировой, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет информагентство, экс-президент США Дональд Трамп выступил на христианской конференции в штате Теннесси.

Там он заявил, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в сжатые сроки в случае своей победы на выборах.

"Мы восстановим мир с помощью силы еще до того, как я займу офис. Вскоре после того, как мы выиграем выборы, я добьюсь урегулирования между Россией и Украиной", – сказал Трамп.

При этом, по словам политика, только ему под силу предотвратить начало Третьей мировой войны.

"Мы очень близки к Третьей мировой войне", – заявил он.

Отметим, что о возможном начале третьей мировой войны Дональд Трамп говорит довольно часто.

Так, в начале февраля он заявил, что Третья мировая может начаться в ближайшие 9 месяцев. По его словам, мир как никогда близок этому событию.

"Это совсем не то же самое, что Первая и Вторая мировые войны. Те были ужасны, однако эта будет гораздо масштабнее, это будет аннигиляцией", – отмечал он.

А в начале прошлого года Трамп заявлял, что, поддерживая Украину, Джо Байден "возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной".

Кроме того, в ноябре прошлого года Трамп публично пообещал завершить войну в Украине за 24 часа. В ответ Владимир Зеленский пригласил его посетить страну.

Позже украинский президент посоветовал Трампу "сначала думать – потом говорить".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2062619-tramp-vnov-zagovoril-o-tretey-mirovoy-voyne/

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