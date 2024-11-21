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Эзотерика

Тигр напал на человека и утащил его в лес в России

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Тигр крадется в зарослях
Тигр крадется в зарослях. Иллюстративное фото: Freepik

В Хабаровском крае России тигр напал на человека, когда тот вышел из грузовика. Очевидцы сообщают, что тигр утащил пострадавшего в лес, передает NUR.KZ.

На сайте ИА "Хабаровский край сегодня" сообщается, что вечером 20 ноября в Единую диспетчерскую службу Хабаровского края поступил звонок от очевидцев нападения тигра на человека. По их словам, инцидент произошел в 20 км от поселка Солонцовый района имени Лазо на участке лесозаготовителей.

По словам очевидцев, в темное время суток хищник выскочил из леса, укусил лесоруба и уволок тело жертвы в тайгу.

Журналисты РБК узнали подробности инцидента в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Предварительно, мужчина вышел из грузового автомобиля, чтобы надеть цепи на колеса, потому что была скользкая дорога, и в этот момент произошло нападение тигра", — рассказали в ведомстве.

Заявление о возможном нападении поступило в районный отдел полиции, группа выехала на место в отдаленный населенный пункт, уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с тигром, якобы свободно разгуливающим в 8 микрорайоне Темиртау. Видео вызвало широкий резонанс среди казахстанцев, по случаю чего в полиции провели проверку и оштрафовали распространившую видео женщину за распространение ложной информации.

Вместе с тем, в конце августа Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК сообщил об установке вольеров для тигров в Алматинской области - это заключительный, ключевой этап в подготовке тигров к возвращению в их естественную среду обитания и важная часть усилий по восстановлению популяции этих хищников в Казахстане.

В сентябре в Прибалхашье из Нидерландов перевезли двух амурских тигров для вольерного разведения. Отмечалось также, что в 2025 году по договоренности с Россией ожидается привоз 3-4 тигров из дикой природы.

Проект восстановления популяции тигров в Казахстане

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", – сообщалось в Минэкологии.

Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

Также мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190656-tigr-napal-na-cheloveka-i-utashchil-ego-v-les-v-rossii/

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