Видео с тигром, напугавшее жителей Темиртау, прокомментировали в полиции

В Сети появилось видео с тигром, якобы свободно разгуливающим в 8 микрорайоне Темиртау. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео, распространяемое в мессенджере WhatsApp, опубликовали в Instagram-аккаунте V.temirtau.

"Жители Темиртау активно обсуждают в WhatsApp странное сообщение: якобы в районе 8-го микрорайона видели тигра, свободно разгуливающего по улицам. Видео с опасным хищником, которые распространяются в мессенджерах, вызвали широкий резонанс и бурю эмоций среди горожан", - сообщается в публикации.

Слухи о якобы появлении хищника в Темиртау прокомментировали в полиции.

"Сотрудники полиции города Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка привлекли женщину к административной ответственности и наложен штраф на сумму 73 840 тенге.

Напоминаем, что распространение ложной информации влечет административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность. Призываем граждан проявлять ответственность в своих публикациях и проверять достоверность информации перед ее распространением!", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в сентябре рассылку о вооруженных ножом людях, которые лишили жизни трех человек, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области. Сообщив, что сообщения являются фейковыми, полицейские предупредили граждан об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Ранее слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана. Казахстанцы стали пересылать друг другу сообщения о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.

В апреле в соцсетях стала распространяться информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. В пресс-службе правительства заявили, что это - фейк.