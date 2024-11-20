Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Видео с тигром, напугавшее жителей Темиртау, прокомментировали в полиции

Опубликовано:

Тигр на видео
Тигр. Кадр из видео: instagram.com/v.temirtau

В Сети появилось видео с тигром, якобы свободно разгуливающим в 8 микрорайоне Темиртау. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео, распространяемое в мессенджере WhatsApp, опубликовали в Instagram-аккаунте V.temirtau.

"Жители Темиртау активно обсуждают в WhatsApp странное сообщение: якобы в районе 8-го микрорайона видели тигра, свободно разгуливающего по улицам. Видео с опасным хищником, которые распространяются в мессенджерах, вызвали широкий резонанс и бурю эмоций среди горожан", - сообщается в публикации.

Слухи о якобы появлении хищника в Темиртау прокомментировали в полиции.

"Сотрудники полиции города Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка привлекли женщину к административной ответственности и наложен штраф на сумму 73 840 тенге.

Напоминаем, что распространение ложной информации влечет административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность. Призываем граждан проявлять ответственность в своих публикациях и проверять достоверность информации перед ее распространением!", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в сентябре рассылку о вооруженных ножом людях, которые лишили жизни трех человек, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области. Сообщив, что сообщения являются фейковыми, полицейские предупредили граждан об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.

Ранее слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана. Казахстанцы стали пересылать друг другу сообщения о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.

В апреле в соцсетях стала распространяться информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. В пресс-службе правительства заявили, что это - фейк.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190302-video-s-tigrom-napugavshee-zhiteley-temirtau-prokommentirovali-v-policii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie