Видео с тигром, напугавшее жителей Темиртау, прокомментировали в полиции
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В Сети появилось видео с тигром, якобы свободно разгуливающим в 8 микрорайоне Темиртау. Публикацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Видео, распространяемое в мессенджере WhatsApp, опубликовали в Instagram-аккаунте V.temirtau.
"Жители Темиртау активно обсуждают в WhatsApp странное сообщение: якобы в районе 8-го микрорайона видели тигра, свободно разгуливающего по улицам. Видео с опасным хищником, которые распространяются в мессенджерах, вызвали широкий резонанс и бурю эмоций среди горожан", - сообщается в публикации.
Слухи о якобы появлении хищника в Темиртау прокомментировали в полиции.
"Сотрудники полиции города Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка привлекли женщину к административной ответственности и наложен штраф на сумму 73 840 тенге.
Напоминаем, что распространение ложной информации влечет административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность. Призываем граждан проявлять ответственность в своих публикациях и проверять достоверность информации перед ее распространением!", - сообщили правоохранители.
Напомним, ранее в сентябре рассылку о вооруженных ножом людях, которые лишили жизни трех человек, прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области. Сообщив, что сообщения являются фейковыми, полицейские предупредили граждан об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.
Ранее слухи о лжеполицейских, которые ходят по квартирам, опровергли в МВД Казахстана. Казахстанцы стали пересылать друг другу сообщения о мошенниках, которые выдают себя за полицейских.
В апреле в соцсетях стала распространяться информация якобы от имени премьер-министра и членов правительства, содержащая просьбу по перечислению финансовых средств. В пресс-службе правительства заявили, что это - фейк.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190302-video-s-tigrom-napugavshee-zhiteley-temirtau-prokommentirovali-v-policii/