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Эзотерика

О необходимости вернуть Крым Украине вновь заявил Эрдоган

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, а также выступил в поддержку крымских татар, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Анадолу".

Эрдоган в среду вновь заявил о поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины непоколебима. Возвращение Крыма Украине - это требование международного права", - заявил Эрдоган в видеообращении к участникам четвертого саммита лидеров Крымской платформы.

Российские войска вошли на территорию Крымского полуострова в феврале 2014 года. В следующем месяце Путин официально разделил регион на два отдельных субъекта РФ.

При этом Турция, США и Генеральная Ассамблея ООН считают аннексию незаконной.

Напомним, что турецкий лидер заявляет об этом не впервые. На общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в 2021 году Эрдоган также заявлял, что Турция не признает аннексию Крыма.

В 2022 году он назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права. Турецкий лидер заявлял, что аннексия полуострова неконституционна и незаконна.

Такое же заявление Эрдоган сделал в августе прошлого года.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о твердом намерении вернуть Крым. Его заявление прокомментировали тогда в Кремле.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160223-o-neobhodimosti-vernut-krym-ukraine-zayavil-erdogan/

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