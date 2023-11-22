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Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России

Опубликовано:

Крым
Крым. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейский парламент опубликовал в соцсети карту, на которой Крым был обозначен в составе России, а не Украины. Позже публикация была удалена, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, карта была опубликована в аккаунте Европарламента в соцсети X (бывший Twitter).

В публикации сообщалось о переговорах, которые Евросоюз ведет в данный момент по торговым соглашениям с разными странами мира. Крым в первоначальной публикации был серого цвета - таким же цветом была отмечена территория России, США, Ирана, Ливии, Саудовской Аравии, Монголии и других.

Херсонская и Запорожская области, а также Донбасс, на которых Россия в прошлом году провела референдумы, были отмечены как часть Украины.

Позже публикация была удалена, а на странице появился пост с извинениями.

"Спасибо всем, кто указал на ошибку в сегодняшней утренней инфографике. Мы приносим извинения за оплошность", - сказано в новом посте.

Издание подчеркивает, что Европарламент считает Крым частью Украины.

Отмечается, что Россия присоединила Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, ссылаясь на результаты проведенных ею референдумов. Согласно этим результатам, большинство пришедших на участки одобрили вхождение в состав России.

Однако большинство стран не признают Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области частью России. В сентябре прошлого года после объявления результатов референдумов официальные лица США, Турции, НАТО, ряда европейских стран выступили с осуждением референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

В августе прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на втором саммите Крымской платформы назвал возвращение Крыма Украине фактическим требованием международного права.

Добавим также, что в июне прошлого года во время участия в ПМЭФ в Санкт-Петербурге Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос об отношении Казахстана к спецоперации России в Украине. Он отметил: если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, вместо нынешних 193 стран получится около 500-600 государств, что создаст хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос", - ответил Токаев на вопрос Маргариты Симоньян.

Согласно данным РИА Новости, на 2019 год Крым признавали частью России лишь семь государств - Никарагуа, Афганистан, Венесуэла, Сирия, Куба, Северная Корея и Судан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047008-evroparlament-opublikoval-kartu-s-krymom-v-sostave-rossii/

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