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Определился еще один кандидат в президенты США

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Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший. Фото: Mario Tama/Getty Images

Роберт Кеннеди-младший набрал достаточно подписей в штате Юта для выдвижения в президенты, говорится на официальном сайте политика, предает NUR.KZ.

Племянник Джона Кеннеди является независимым кандидатом.

Политик объявил о своем статусе в избирательном бюллетене и отпраздновал это событие с десятками волонтеров, которые собирали подписи.

Юта - первый штат, где Кеннеди получил доступ к избирательным бюллетеням. Кеннеди также рассказал о планах кампании по его включению в избирательные бюллетени в остальных 49 штатах и округе Колумбия.

Напомним, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший в апреле 2023 года официально объявил о том, что баллотируется на пост главы государства в 2024 году.

За две недели до этого Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах президента США.

Роберт Кеннеди-младший является сыном бывшего нью-йоркского сенатора, генерального прокурора США Роберта Кеннеди, а также племянником убитого в 1963 году президента США Джона Ф. Кеннеди.

Еще он известен тем, что в качестве юриста работал с группой, которая руководила очисткой Гудзона (река на востоке США). Он также работал в Совете по защите природных ресурсов и был соучредителем юридической фирмы по вопросам окружающей среды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053822-opredelilsya-esche-odin-kandidat-v-prezidenty-ssha/

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