Ведущий Fox News, миллиардер и фигурант секс-скандала. Кто есть кто в новой команде Трампа

Избранный всего девять дней назад президент США Дональд Трамп уже назвал своих кандидатов на ключевые посты, в том числе глав госдепартамента, Пентагона и ЦРУ.

Большинство претендентов — преданные лично Трампу консерваторы, полностью разделяющие его взгляды на внутреннюю и внешнюю политику. При этом почти всех номинантов на ключевые посты должен будет одобрить Сенат.

Би-би-си собрала галерею портретов и биографий ключевых фигур в будущей администрации Дональда Трампа.

Марко Рубио, госсекретарь

Марко Рубио. Фото: Christian Monterrosa/Bloomberg via Getty Images

В начале 2000-х годов Марко Рубио, сына кубинских иммигрантов, называли "золотым мальчиком" Республиканской партии. С 1999 года он заседал в палате представителей штата Флорида, в 2010 году стал сенатором и тех пор неизменно представлял Флориду в верхней палате Конгресса США. В 2016 году он участвовал в республиканских праймериз — как посчитали эксперты, крайне неудачно. Рубио резко критиковал в первую очередь не демократов, а своего соперника в борьбе за номинацию Дональда Трампа, причем не брезговал и личными оскорблениями. "Он не потеет, потому что его поры забиты из-за автозагара"; "Вы видели его руки? И вы знаете, что говорят о мужчинах с маленькими руками", — говорил он про Трампа. В итоге Рубио снялся с праймериз после того, как остался третьим в своей родной Флориде.

New York Times отмечает, что Рубио "неоднократно переосмысливал свои взгляды во время своего политического восхождения". Его позиция часто менялась вместе с линией партии: так, Рубио со временем отказался от идеи предоставлять гражданство нелегальным иммигрантам, уже живущим в США. Из убежденного противника Трампа Рубио превратился в его сторонника, стал во время избирательной кампании 2024 года советником Трампа по внешней политике и помогал тому готовиться к дебатам против Байдена.

Рубио считается "ястребом" во внешней политике. Он неизменно выступал за ужесточение мер по отношению к Китаю. При этом против Рубио в Китае введены санкции, напоминает Reuters: если он будет утвержден госсекретарем, то санкции, очевидно, придется снимать, в противном случае общение с госсекретарем для Пекина будет невозможным. Другой вариант — главы двух стран будут общаться фактически напрямую, минуя Госдепартамент, цитирует агентство мнение экспертов.

Рубио также безоговорочно поддержал введение санкций против России в 2014 году. При этом его позиция по вопросу поставок вооружений Украине менялась. В 2022 году Рубио поддержал планы администрации Байдена отправить в Украину тяжелое вооружение и предоставить финансовую помощь. Но в 2024 году тот же Рубио голосовал уже против выделения Киеву пакета помощи. А затем вслед за Трампом заявил, что выступает за скорейшие переговоры: "Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война в Украине закончится путем переговоров".

Пит Хегсет, министр обороны

Пит Хегсет. Фото: Terry Wyatt/Getty Images

В отличие от Рубио, потенциальный новый глава Пентагона Пит Хегсет — давний и преданный сторонник Трампа. Он бывший военный, служил на базе в Гуантанамо, затем в Ираке и Афганистане. Оставив военную службу, Хегсет пошел работать на телеканал Fox News, открыто поддерживающий республиканцев. Харизматичный ведущий с его любовью к грубоватым оборотам и татуировкам (надпись People на внешней стороне предплечья и большой крест на внутренней) быстро стал популярным — много лет он вел шоу Fox&Friends Weekend.

Он никогда не занимал никаких государственных постов, хотя в 2017, как утверждал сам Хегсет, Трамп рассматривал его в качестве кандидата на пост главы департамента по делам ветераном. Тогда Хегсета посчитали слишком молодым для этой должности (на тот момент ему было 37 лет).

С 2016 года Пит Хегсет поддерживал все инициативы Трампа и подвергал критике его недругов. В 2019 году состоялось самое громкое на сегодняшний день появление Хегсета на политической арене. Он последовательно защищал офицеров, обвиненных в военных преступлениях. Один из них застрелил девочку и пожилого человека в Ираке, другой убил безоружного подростка. Хегсет лично убедил Трампа помиловать военнослужащих.

От Пита Хегсета ждут масштабных перестановок (некоторые медиа называют их даже "чистками") в военной среде. Он предлагал "перетряхнуть" Объединенный комитет начальников штабов и начать с его председателя генерала Чарльза Брауна. Совсем недавно Хегсет публично утверждал, что Браун якобы получил назначение только из-за политики расового разнообразия, и призывал "избавиться от политкорректного мусора" в кадровой политике армии.

Талси Габбард, директор Национальной разведки

Талси Габбард. Фото: Steven Ferdman/Getty Images

За последние два года Талси Габбард совершила головокружительный политический разворот от демократического лагеря в сторону республиканцев.

Сначала она сделала карьеру в Демпартии: в 2012 году ее кандидатуру в Палату представителей от штата Гавайи поддержал Барак Обама; в 2016 она поддерживала на праймериз социалиста Берни Сандерса; в 2020 году Габбард сама участвовала в борьбе за номинацию, а затем снялась в пользу Байдена.

При этом она последовательно критиковала США за участие в любых военных конфликтах. В 2017 году она встречалась в Сирии с президентом страны Башаром Асадом, а потом говорила, что не считает его врагом США. Эта встреча спровоцировала громкий скандал.

Габбард с самого начала была против того, чтобы США помогали Украине. 22 февраля 2024 года, когда началось полномасштабное вторжение российских войск в Украину, она написала в сети Х: "Этой войны и всех страданий можно было легко избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто признали легитимные опасения России в области безопасности в связи с потенциальным членством Украины в НАТО, что означало бы присутствие американских и натовских войск прямо на российской границе".

Летом 2022 года Габбард писала, что Украина, возможно, не продержится и нескольких месяцев, и призывала Белый дом прекратить конфронтацию с Россией. "Как минимум администрация Байдена должна перестать ставить себе целью ослабление России и вместо этого отдать приоритет дипломатии, помочь Киеву и Москве провести переговоры и закончить войну".

В 2022 году Габбард вышла из Демократической партии, обвинив Байдена в слабой миграционной политике и расколе страны. В августе 2024 она официально поддержала Дональда Трампа и была приглашена в команду республиканского кандидата.

Мэтт Гетц, генеральный прокурор

Мэтт Гетц. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Объявление кандидатуры на пост генпрокурора стала самым скандальным заявлением Трампа при формировании новой администрации. И дело не только в том, что Мэтта Гетца считают одним из самых радикальных сторонников избранного президента США.

Гетц представляет Флориду в нижней палате Конгресса США. В 2023 году именно он стал инициатором смещения республиканского спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Спикер тогда сумел договориться о принятии временного бюджета, чем отвел угрозу "шатдауна" для государства и администрации Байдена. В результате Гетц и другие радикальные республиканцы добились его отставки. Сам Маккарти позже говорил, что "один конгрессмен" таким образом решил заставить его молчать о секс-скандале, в котором фигурировала несовершеннолетняя девушка.

"Один конгрессмен" — это именно Гетц, в отношении которого проводилось расследование дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Конгрессмена подозревали в том, что он занимался сексом за деньги с 17-летней девушкой. Расследование началось в конце 2020 года. Как писала New York Times, в последние недели президентского срока Трампа Гетц просил его об освобождении от уголовной ответственности. Впрочем, уже при Байдене Гетцу не стали предъявлять обвинения из-за отсутствия необходимых доказательств.

Гетц — давний и преданный сторонник Трампа. Он поддерживал его в судах, а в 2023 году объявил, что номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира.

Также Гетц — один из самых яростных противников оказания помощи Украине. В феврале 2023 года он вместе с еще 10 членами Палаты представителей внес резолюцию под названием "Усталость от Украины", в которой требовал прекратить оказание Киеву военной и финансовой помощи.

Джон Рэтклифф, директор ЦРУ

Джон Рэтклифф. Фото: Al Drago / Bloomberg via Getty Images

Джон Рэтклифф уже занимал высокие посты: под конец первого президентского срока Трампа он возглавлял Национальную разведку.

Правда, первая попытка его утверждения в должности директора Национальной разведки обернулась скандалом: Сенат отверг кандидатуру Рэтклиффа, посчитав, что тот не сможет сохранять независимость с учетом его партийного прошлого. Рэтклифф к тому времени был известен в первую очередь как конгрессмен от Техаса и преданный сторонник Трампа. В частности, он инициировал в Конгрессе расследование дела Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена. Кроме того, Рэтклифф выступал на стороне Трампа во время попытки объявить президенту импичмент.

Тем не менее, со второй попытки Джон Рэтклифф стал директором Национальной разведки и занимал этот пост с мая 2020 года до конца полномочий Трампа. В итоге опасения насчет его предвзятости частично оправдались. Директор принимал решения о рассекречивании документов (вопреки возражениям ЦРУ), что привело в итоге к критике администрации Байдена: например, речь шла об информации о влиянии России на предвыборную кампанию 2016 года.

Впрочем, Рэтклифф не всегда исполнял желания Белого дома: в некоторых случаях он отказывался рассекречивать материалы, несмотря на просьбы Трампа и его ближайшего окружения.

Что же касается непосредственно разведывательной деятельности, то Рэтклифф последовательно призывал адекватно воспринимать угрозу, исходящую от Китая. Он критиковал экспертов за то, что те при оценке, с одной стороны, влияния России и Ирана, с другой — Китая, опирались на разные критериев. В итоге администрация Байдена признала, что для оценки угроз нужен единый стандарт.

Уже в 2024 году Рэтклифф призывал также обращать больше внимания на Северную Корею и критиковал Байдена за угрозы прекратить поставки оружия Израилю.

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности

Кристи Ноэм. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министру внутренней безопасности в новой администрации предстоит реализовывать обещания избранного президента усилить контроль за нелегальной миграцией. Поэтому выбор Трампа неудивителен: губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм резче других высказывалась на эту тему.

В 2023 году она, как и некоторые другие республиканские губернаторы, направила войска Национальной гвардии на помощь властям Техаса для охраны границы с Мексикой. "Пограничный кризис усугубляется из-за преднамеренного бездействия президента Байдена", — заявляла тогда Ноэм.

В начале 2024 года губернатор снова обрушилась с критикой на Белый дом и выразила надежду на приход к власти Трампа: "Это вторжение должно прекратиться. Федеральное правительство должно прекратить нарушать федеральный закон. И нам нужно немедленно вернуться к успешной иммиграционной политике президента Трампа".

Критикуют ее не только за отношение к мигрантам, но и за то, что многими американцами было воспринято как жестокость. В своих мемуарах Кристи Ноэм рассказала, как собственноручно застрелила свою собаку, оказавшуюся "необучаемой" и "бесполезной" для охоты на фазанов.

Илон Маск, департамент эффективности правительства

Илон Маск. Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

"Новая звезда", "один из важнейших людей страны": в день выборов в своей победной речи Дональд Трамп не поскупился на комплименты в адрес Маска. Богатейший на сегодняшний день человек в мире, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети X и правда стал главной звездой предвыборной кампании Трампа.

В 2022 году Маск начал активно поддерживать Трампа (которого он до этого критиковал). Маск пожертвовал более 119 млн долларов комитету America PAC — организации, которую он создал сам для поддержки Трампа. Кроме того, перед самыми выборами он начал выплачивать деньги избирателям, которые соглашались подписать его петицию в защиту свободы слова.

Чем именно будет заниматься департамент эффективности правительства — пока не слишком ясно. Сам Маск заявлял, что намерен бороться "с удушающей федеральной бюрократией". А Трамп, объявляя о грядущем создании нового департамента, заявил в качестве главной цели "искоренение огромных трат и мошенничества, которые существуют в государственных расходах в размере 6,5 трлн долларов".

Немало внимания привлекла аббревиатура названия нового ведомства — DOGE (Department of Government Efficiency). Это очевидная отсылка к криптовалюте Dogecoin, которую активно продвигает Илон Маск.

Вивек Рамасвами, департамент эффективности правительства

Вивек Рамасвами. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Вместе с Маском новый департамент предложили возглавить Вивеку Рамасвами, который стал известен во время республиканских праймериз на последних выборах. В августе 2023 года он, до того мало кому известный как политик, неожиданно выиграл дебаты у бывшего полпреда США в ООН Никки Хейли, которая выигрывала все выборы, в которых участвовала.

Во время кампании миллионер, заработавший состояние на инвестиционных фондах и вложениях в фармацевтическую промышленность, подчеркивал, что до сих пор не участвовал в выборах не только как кандидат, но и как избиратель. Он заявлял о себе как о представителе анти-инстеблишмента, возможно, поэтому его заявления часто звучали даже резче и радикальнее, чем реплики Трампа.

Он запомнился также крайне жесткой позицией по Украине. Рамасвами говорил, что Украина должна отдать России "русскоязычные регионы", ругал украинского президента Владимира Зеленского за коррупцию и призывал больше не давать Киеву денег. Как и Трамп, он заявлял, что Россия и Украина должны как можно скорее заключить перемирие, а условия сделки представлял так: Россия получает некоторые украинские территории, а взамен отказывается от союза с Китаем.

Рамасвами, по мнению многих аналитиков, на внутрипартийных дебатах смотрелся лучше соперников (в отсутствие Трампа). Но в январе 2024 года он вышел из гонки за номинацию, объявив о своей поддержке Трампа.

В ответ на анонс назначения в департамент эффективности правительства Рамасвами уже предложил ликвидировать министерство образования и ФБР. Кроме того, он пообещал настаивать на сокращении помощи другим странам, прежде всего Украине и Израилю.

Томас Хоман, "царь границ"

Томас Хоман. Фото: Drew Angerer / Getty Images

"Я давно знаю Тома, и никто не сможет лучше него охранять и контролировать наши границы, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Том Хоман будет отвечать за депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения". Неофициальная должность "царь границ" — это пост уполномоченного по вопросам охраны границ и депортации.

Во время первого президентского срока Трампа Хоман занимал пост директора Миграционной и таможенной полиции. Он ушел с этой должности в 2018 году, но не перестал говорить о необходимости и дальше ужесточить миграционную политику США. Он выступал за разлучение детей-мигрантов с их родителям, чтобы удержать потенциальных мигрантов от попыток нелегального пересечения границы. Хоман также говорил, что политики, поддерживающие идею "безопасных гаваней" для мигрантов, должны быть привлечены к ответственности.

А в октябре 2024 года он выразил уверенность, что администрация Трампа возобновит рейды на рабочих местах, прекратившиеся при Байдене.

Майкл Уолтц, советник по национальной безопасности

Майкл Уолтц. Фото: John Nacion / Getty Images

Конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц — еще один "ястреб" в новой администрации Трампа. Бывший спецназовец работал в Пентагоне при Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе, его считали одним из лучших экспертов по борьбе с терроризмом.

В 2018 году Уолтц был избран в Палату представителей, где со временем вошел в состав комитетов по вооруженным силам, разведке и иностранным делам в Палате представителей. Он занимал жесткую позицию относительно вывода американских войск из Афганистана и критиковал за шаги в этом направлении как Байдена, так и Трампа.

Уолтц также известен как критик внешней политики Китая. В частности, он выступал инициатором законопроекта, направленного на снижение зависимости Америки от китайских "критических минералов", в частности, редкоземельных металлов.

Его позиция по вопросу поставок Украине оружия претерпела значительные изменения с 2022 года. После начала российского вторжения в Украину он призывал администрацию Байдена дать Киеву как можно больше оружия. Сейчас же он критикует бессрочные поставки и цитирует слова Трампа о том, что войну надо как можно быстрее заканчивать. По его словам, нужно определиться, "не потратим ли мы там время, деньги и ресурсы, которые так необходимы нам в настоящий момент в Тихоокеанском регионе".

Элиз Стефаник, постоянный представитель США при ООН

Элиз Стефаник. Фото: Bloomberg/Getty Images

В 2014 году Элиз Стефаник стала самой молодой женщиной, когда-либо избиравшейся в Палату представителей: на тот момент ей было всего 30 лет. Поначалу конгрессвуман от штата Нью-Йорк выступала с умеренно консервативных позиций, но с 2019 года Стефаник перешла в лагерь ярых сторонников Дональда Трампа: она открыто защищала президента во время разбирательства дела об импичменте.

Заметного опыта во внешней политике у нее нет: в Палате представителей Стефаник входила в комитета по вооруженным силам и разведке. В октябре она обвинила Китай в "вопиющем и злонамеренном вмешательстве в выборы" на фоне сообщений о том, что поддерживаемые Китаем хакеры пытались скачать информацию с телефонов бывшего президента.

После новости о предложении Трампа стать постпредом США в ООН Элиз Стефаник объявила, что будет добиваться "мира посредством сильного лидерства на мировой арене".