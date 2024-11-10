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Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после завершения химиотерапии (фото)

Опубликовано:

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Chris J Ratcliffe/POOL/AFP via Getty Images

Кейт Миддлтон, которая борется с раком, впервые появилась на публике после новостей о завершении курса химиотерапии. Фото с мероприятия опубликовал дворец, передает NUR.KZ.

Принцесса Уэльская появилась на Фестиваля памяти королевского британского легиона в Лондоне, на котором королевская семья почтила память павших солдат.

Фото с мероприятия опубликовал Instagram-аккаунт Британской королевской семьи.

Вместе с Кейт на мероприятии Были ее муж Принц Уильям и король Карл III. Королевы Камилы не было - ранее сообщалось, что она отменила запланированные на ближайшее время мероприятия из-за болезни.

Напомним, в марте этого года Кенсингтонский дворец сообщил о болезни Кейт Миддлтон. Стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В июле она впервые появилась на публике, приняв участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Через месяц ее заметили на Уимблдоне.

В сентябре Миддлтон выступила с заявлением, в котором сообщила, что прошла курс химиотерапии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2185326-keyt-middlton-vpervye-poyavilas-na-publike-posle-zaversheniya-himioterapii-foto/

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