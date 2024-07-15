Больная раком Кейт Миддлтон вновь появилась на публике

Кейт Миддлтон во второй раз появилась на публике после объявления о болезни в марте. Принцесса Уэльская вместе с дочерью прибыла на Уимблдон, передает NUR.KZ со ссылкой на TMZ.

Кейт Миддлтон, которой ранее диагностировали рак, снова появилась на публике. На этот раз она присутствовала на финальном матче Уимблдона в Лондоне между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем вчера, 14 июля. Это второе ее публичное появление после объявления о недуге в марте этого года.

Когда принцесса Уэльская появилась на мероприятии, публика разразилась громкими аплодисментами. Миддлтон в ответ поприветствовала зрителей.

Вместе с ней на матч прибыла ее дочь принцесса Шарлотта. Супруг принц Уильям и старший сын принц Джордж не присутствовали - в это время они находились в Берлине.

Миддлтон приостановила свои королевские обязанности несколько месяцев назад, когда стало известно о ее диагнозе. В середине июня она появилась вместе с остальными членами монаршей семьи на Trooping of the Colour.

В официальном Instagram-профиле принца и принцессы Уэльских было опубликовано видео с мероприятия.

Напомним, вчера в Лондоне состоялся финал Уимблдона-2024 в мужском одиночном разряде. Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем. Это его вторая победа на Уимблдоне.

Добавим, в январе этого года Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Она отказалась от всех публичных мероприятий до полного восстановления. В марте Кенсингтонский дворец официально объявил, что принцесса Уэльская проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Перед этим Миддлтон распространила фотографию с мужем и детьми, но фотоагентства вскоре отозвали ее, обнаружив в ней признаки цифровой манипуляции.