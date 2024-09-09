"Жизнь может измениться в одно мгновенье": Кейт Миддлтон выступила с заявлением по своей болезни

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в соцсетях, что завершила курс химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее в такой сложной ситуации, передает NUR.KZ.

"Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии.

Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам", - говорится в официальном Instagram-профиле принца и принцессы Уэльских.

Миддлтон добавила, что ей предстоит пройти путь к полному восстановлению и выздоровлению.

"С нетерпением жду возвращения на работу и нескольких публичных выступлений в ближайшие месяцы, когда смогу", - пишет Кейт.

Напомним, о том, что принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака, стало известно в марте. Кенсингтонский дворец объявил, что она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В июле она впервые появилась на публике - 42-летняя принцесса Уэльская приняла участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

Через месяц Миддлтон вместе с дочерью пришла на Уимблдон.