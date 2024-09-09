"Жизнь может измениться в одно мгновенье": Кейт Миддлтон выступила с заявлением по своей болезни
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в соцсетях, что завершила курс химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее в такой сложной ситуации, передает NUR.KZ.
"Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии.
Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам", - говорится в официальном Instagram-профиле принца и принцессы Уэльских.
Миддлтон добавила, что ей предстоит пройти путь к полному восстановлению и выздоровлению.
"С нетерпением жду возвращения на работу и нескольких публичных выступлений в ближайшие месяцы, когда смогу", - пишет Кейт.
Напомним, о том, что принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака, стало известно в марте. Кенсингтонский дворец объявил, что она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.
В июле она впервые появилась на публике - 42-летняя принцесса Уэльская приняла участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III.
Через месяц Миддлтон вместе с дочерью пришла на Уимблдон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159328-zhizn-mozhet-izmenitsya-v-odno-mgnovene-keyt-middlton-vystupila-s-zayavleniem-po-svoey-bolezni/