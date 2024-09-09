Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Жизнь может измениться в одно мгновенье": Кейт Миддлтон выступила с заявлением по своей болезни

Опубликовано:

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Pond/Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила в соцсетях, что завершила курс химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто поддерживает ее в такой сложной ситуации, передает NUR.KZ.

"Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение - наконец-то закончить курс химиотерапии.

Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам", - говорится в официальном Instagram-профиле принца и принцессы Уэльских.

Миддлтон добавила, что ей предстоит пройти путь к полному восстановлению и выздоровлению.

"С нетерпением жду возвращения на работу и нескольких публичных выступлений в ближайшие месяцы, когда смогу", - пишет Кейт.

Напомним, о том, что принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака, стало известно в марте. Кенсингтонский дворец объявил, что она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В июле она впервые появилась на публике - 42-летняя принцесса Уэльская приняла участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

Через месяц Миддлтон вместе с дочерью пришла на Уимблдон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2159328-zhizn-mozhet-izmenitsya-v-odno-mgnovene-keyt-middlton-vystupila-s-zayavleniem-po-svoey-bolezni/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie