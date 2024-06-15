Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака

Опубликовано:

Принц Уильям и его семья
Принц Уильям и его семья. Фото: Chris Jackson / Getty Images

42-летняя принцесса Уэльская (урожденная Кейт Миддлтон) впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно о том, что она проходит химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III (его настоящий день рождения 14 ноября).

Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.

Принцесса Уэльская Кэтрин
Принцесса Уэльская Кэтрин. Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

"Впереди еще долгий путь", — сказала она.

Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.

"Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена", — призналась она.

Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают "хорошие дни" и "плохие дни".

"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится", — пояснила она.

"Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", — продолжила Кейт.

"Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление", — добавила она.

Принцесса Уэльская Кэтрин
Принцесса Уэльская Кэтрин. Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Королевская семья
Королевская семья. Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет.

Парад, вынос знамени и пролет самолетов

Кортеж с королевской семьей
Кортеж с королевской семьей. Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) прошла по случаю так называемого официального дня рождения монарха, который в Британии всегда отмечается во вторую субботу июня.

В этот день всегда проходит торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Церемония завершилась пролетом над Лондоном знаменитых "Красных стрел" — британских военных вертолетов и самолетов Королевских ВВС.

В этом году из-за плохой погоды до конца не было понятно, пролетят ли над Лондоном "Красные стрелы", но как раз к концу церемонии выглянуло солнце, и пролет состоялся как обычно, оставив в небе сине-бело-красные полосы.

Король Карл III
Король Карл III. Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

Король Карл III вместе с королевой Камиллой приехал на церемонию в карете, а не верхом на коне, как это бывало в прошлом.

Королю тоже был поставлен диагноз "рак", от которого он проходит лечение, но он уже вернулся к публичной деятельности.

Болезнь 75-летнего короля была обнаружена в январе, когда он лечился в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи сказали, что у Карла не рак простаты.

В апреле врачи сообщили, что довольны тем, как проходит его лечение, и разрешили ему вернуться к исполнению части королевских обязанностей, связанных с появлением на публике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2117985-princessa-uelskaya-ketrin-vpervye-poyavilas-na-publike-s-teh-por-kak-stalo-izvestno-chto-ona-prohodit-lechenie-ot-raka/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака Левые партии во Франции объединились, чтобы помешать ультраправым. Они обещают отменить пенсионную реформу Макрона Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская объявила, что ей стало лучше и она сможет присутствовать на параде в честь короля
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.