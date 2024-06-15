Принцесса Уэльская Кэтрин впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно, что она проходит лечение от рака

42-летняя принцесса Уэльская (урожденная Кейт Миддлтон) впервые появилась на публике с тех пор, как стало известно о том, что она проходит химиотерапию в связи с онкологическим заболеванием.

Супруга принца Уильяма участвует в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III (его настоящий день рождения 14 ноября).

Кейт вместе с другими членами королевской семьи принимала парад, стоя с детьми на балконе Букингемского дворца.

Принцесса Уэльская Кэтрин. Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Накануне принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку после перенесенной ею в январе операции на брюшной полости и последовавшего онкологического диагноза, но что рекомендованное ей лечение не окончено и продолжится еще несколько месяцев.

"Впереди еще долгий путь", — сказала она.

Кейт также поблагодарила всех за поддержку во время ее болезни, сказав, что была потрясена количеством посланий и душевным теплом.

"Для нас с Уильямом это по-настоящему изменило мир и очень помогло нам обоим пережить трудные времена", — призналась она.

Принцесса добавила, что как и у любого, кто проходит лечение от рака, у нее бывают "хорошие дни" и "плохие дни".

"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится", — пояснила она.

"Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", — продолжила Кейт.

"Я учусь терпению, особенно перед лицом неопределенности. Принимаю каждый день таким, какой он есть; прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить столь необходимое время на исцеление", — добавила она.

Принцесса Уэльская Кэтрин. Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Королевская семья. Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

В Кенгсингтонском дворце, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, подчеркнули, что о полном возвращении герцогини Кембриджской к церемониальным обязанностям речь пока не идет.

Парад, вынос знамени и пролет самолетов

Кортеж с королевской семьей. Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) прошла по случаю так называемого официального дня рождения монарха, который в Британии всегда отмечается во вторую субботу июня.

В этот день всегда проходит торжественный развод караулов с выносом знамени гвардейского полка, который несет караульную службу в Букингемском дворце.

Церемония завершилась пролетом над Лондоном знаменитых "Красных стрел" — британских военных вертолетов и самолетов Королевских ВВС.

В этом году из-за плохой погоды до конца не было понятно, пролетят ли над Лондоном "Красные стрелы", но как раз к концу церемонии выглянуло солнце, и пролет состоялся как обычно, оставив в небе сине-бело-красные полосы.

Король Карл III. Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

Король Карл III вместе с королевой Камиллой приехал на церемонию в карете, а не верхом на коне, как это бывало в прошлом.

Королю тоже был поставлен диагноз "рак", от которого он проходит лечение, но он уже вернулся к публичной деятельности.

Болезнь 75-летнего короля была обнаружена в январе, когда он лечился в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи сказали, что у Карла не рак простаты.

В апреле врачи сообщили, что довольны тем, как проходит его лечение, и разрешили ему вернуться к исполнению части королевских обязанностей, связанных с появлением на публике.