Королева Великобритании отменила мероприятия из-за болезни

Королева-консорт Камилла отменила запланированные на ближайшее время мероприятия из-за инфекции. Отмечается, что она вернется к своим обязанностям в выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Согласно сообщению Букингемского дворца, 77-летняя Камилла пропустит ежегодное открытие Поля Памяти в Вестминстерском аббатстве в четверг из-за инфекции дыхательных путей. При этом мероприятия в выходные она все же планирует посетить.

В минувшую среду Камилла вернулась вместе с королем Карлом III в Великобританию после поездки в Австралию и Самоа. Поездка включала остановку в Индии на обратном пути.

На данный момент врачи посоветовали ей немного отдохнуть.

Напомним, в марте этого года Кенсингтонский дворец сообщил о болезни Кейт Миддлтон. Стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В июле она впервые появилась на публике, приняв участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Через месяц ее заметили на Уимблдоне.

В сентябре Миддлтон заявила, что прошла курс химиотерапии.