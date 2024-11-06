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Королева Великобритании отменила мероприятия из-за болезни

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Королева Камилла на Самоа
Королева Камилла на Самоа. Фото: Chris Jackson - Pool/Getty Images

Королева-консорт Камилла отменила запланированные на ближайшее время мероприятия из-за инфекции. Отмечается, что она вернется к своим обязанностям в выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Согласно сообщению Букингемского дворца, 77-летняя Камилла пропустит ежегодное открытие Поля Памяти в Вестминстерском аббатстве в четверг из-за инфекции дыхательных путей. При этом мероприятия в выходные она все же планирует посетить.

В минувшую среду Камилла вернулась вместе с королем Карлом III в Великобританию после поездки в Австралию и Самоа. Поездка включала остановку в Индии на обратном пути.

На данный момент врачи посоветовали ей немного отдохнуть.

Напомним, в марте этого года Кенсингтонский дворец сообщил о болезни Кейт Миддлтон. Стало известно, что принцесса Уэльская лечится от рака и проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

В июле она впервые появилась на публике, приняв участие в торжественной церемонии выноса знамени в честь официального дня рождения короля Великобритании Карла III. Через месяц ее заметили на Уимблдоне.

В сентябре Миддлтон заявила, что прошла курс химиотерапии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2183634-koroleva-velikobritanii-zabolela/

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