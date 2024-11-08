Использовать животных в цирке запретили в Узбекистане

В Узбекистане утвержден перечень диких животных, содержание которых с 2025 года будет запрещено. Также введен запрет на содержание животных в цирках, сообщает Gazeta.uz.

По данным издания, правительство страны утвердило перечень диких животных, запрещенных к содержанию физическими лицами в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе.

Запрет на такое содержание вводится с 1 января 2025 года. С этой же даты запрещается содержание диких животных в государственных и передвижных цирках (шапито) и использование их в цирковых представлениях.

Животные, включенные в перечень, могут содержаться в зоопарках и питомниках (террариумах, океанариумах, серпентариях и других), организованных юридическими лицами на основании разрешения Минэкологии. Дикие и ядовитые животные, внесенные в Красную книгу Узбекистана, могут содержаться только в специальных питомниках.

"Граждане, а также государственные и мобильные цирки (шапито), содержащие диких животных из утвержденного списка, могут передавать их в зоопарки или питомники на основании договора как на платной, так и на безвозмездной основе.

Если животные относятся к фауне Узбекистана, они могут быть возвращены в естественную среду обитания. В противном случае они могут быть вывезены за пределы страны в порядке, установленном законодательством", - сказано в постановлении.

Правительство установило крайним сроком передачи животных в зоопарки и питомники 1 января 2026 года. В перечень запрещенных к содержанию животных вошли ядовитые насекомые, паукообразные, рыбы, змеи и ящерицы. Также в перечень были включены хищные животные, в том числе все подвиды тигра и льва.

Кроме того, в список попали опасные для здоровья и жизни человека водные животные, рептилии и птицы, приматы и сумчатые, включая все виды кенгуру.

Напомним, недавно в российском Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика в момент, когда он хотел сфотографироваться с ней.