Цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка в России

В российском Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика в момент, когда он хотел сфотографироваться с ней, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию Иркутской области.

В Telegram-канале следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области сообщили, что накануне житель Ангарска привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк. В цирке отец и сын решили сфотографироваться с пантерой.

"В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки", - рассказали в полиции.

Позже стало известно, что по результатам процессуальной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности".

Отметим, что несколько лет назад в Республике Карелия во время выступления приезжего цирка медведь напал на дрессировщика. Очевидцы, снимавшие представление на видео, засняли момент, когда животное вышло из-под контроля.

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