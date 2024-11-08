Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и заявил о готовности возобновить с ним контакты.

По данным РБК, во время выступления на заседании клуба "Валдай", Владимир Путин поздравил Трампа с победой на выборах.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить с избранием", - заявил Путин.

Как сообщает "РИА Новости", Владимир Путин также заявил, что готов к контактам с Дональдом Трампом. На вопрос об этом он ответил утвердительно.

"Я не считаю зазорным со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну не хотят, не надо.

Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них кто-то захочет возобновить контакты, я всегда говорил и хочу еще раз сказать - мы ничего против не имеем", - сказал Путин.

Также "РИА Новости" сообщает, что Путин оценил слова Трампа об урегулировании ситуации на Украине.

"То, что было сказано (Трампом - прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум", - сказал российский лидер.

Как пишет ТАСС, Путин также заявил, что на него произвело впечатление поведение Трампа во время покушения, и назвал его "мужественным человеком".

5 ноября в США состоялись выборы президента, на которых победил 45-й президент США Дональд Трамп, набрав достаточное количество голосов избирателей. Таким образом он стал 47-м главой государства.

Напомним, в августе текущего года Дональд Трамп заявил, что надеется вновь "поладить" с Владимиром Путиным в случае переизбрания - политик тогда дал большое интервью миллиардеру Илону Маску.

После этого Путин во время Восточного экономического форума рассказал, кто является его фаворитом на выборах президента США и назвал имя Камалы Харрис.

Трамп в ответ заявил, что не знает как реагировать на слова Путина.

"Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я не знаю, я оскорблен или он сделал мне услугу", - сказал Трамп в ходе выступления в Нью-Йорке.

Добавим, что инаугурация следующего президента Соединенных Штатов состоится 20 января 2025 года перед зданием Капитолия в Вашингтоне.