Более половины жителей Пуэрто-Рико выступили за вступление в США в качестве штата на референдуме о статусе острова, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О результатах референдума сообщила местная газета El Nuevo Día.

По ее данным за вхождение в состав США проголосовали 56,82% пуэрториканцев после обработки 91,35% голосов. 30,85% высказались за независимость, еще 12,33% — за сохранение текущего статуса.

Отмечается, что Пуэрто-Рико — неинкорпорированная территория США в Карибском море с 1898 года. Жители острова имеют американское гражданство, но не могут голосовать на президентских выборах. Однако пуэрториканская диаспора в США имеет право голоса.

Как пишет издание, это не первый референдум о статусе острова. Ранее жители Пуэрто-Рико уже голосовали за то, чтобы войти в состав Соединенных Штатов 51-м штатом.

Напомним, ранее в США произошел скандал из-за того, что выступавший на митинге Дональда Трампа комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора", вызвав яростную реакцию и у республиканцев, и у демократов.

Позже архиепископ Сан-Хуана-де-Пуэрто-Рико Роберто Гонсалес Ньевис призвал республиканца Дональда Трампа лично извиниться за комментарии, которые сделал Хинчклифф.

К слову, позже действующий президент США Джо Байдена назвал "мусором" сторонников Трампа, а Харрис назвала самого Трампа фашистом.

Добавим, что 5 ноября в США состоялись 60-е выборы президента страны. Официальные итоги еще не объявлены, но Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов для победы. По подсчетам мировых изданий, Трамп уже набрал 276-277 голосов, у его соперницы Камалы Харрис — от 219 до 226 голосов. При этом выборы президента выигрывает тот, кто преодолеет отметку в 270 голосов.