Массовые протесты в Израиле: Нетаньяху объявил о намерении приостановить судебную реформу

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов в стране объявил, что приостановит судебную реформу, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Биньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции, что приостановит судебную реформу.

"Главный идеолог инициативы и министр юстиции Ярив Левин осознал, что "другого выбора нет", – говорится в публикации.

Также утверждается, ему осталось убедить в этом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, одного из самых ультраправых членов кабмина.

Между тем глава профсоюза работников аэропортов Израиля Пинхас Идан распорядился остановить вылеты из аэропорта Бен-Гурион в рамках масштабных забастовок, объявленных в знак протеста против судебной реформы, передает The Jerusalem Post.

Протестующие не согласны с инициированной правительством судебной реформой и увольнением министра обороны Йоава Галланта после того, как он призвал кабмин заморозить законодательство о судебной реформе.

При этом, по информации издания, к посадке в аэропорту будут допущены только те рейсы, которые уже находятся в небе.

Отмечается, что забастовки также проходят в университетах, больницах и других секторах.

Протесты в Израиле против судебной реформы

В начале марта сообщалось, что в Израиле уже несколько недель проходят протесты против судебной реформы, суть которой – это предоставить избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против исполнительной власти или отменять законы.

Тогда демонстранты заполонили улицы Тель-Авива, а жене премьер-министра Биньямина Нетаньяху пришлось прятаться в одном из городских салонов красоты.

Спустя неделю участники непрекращающихся протестов решили помешать вылету премьер-министра Нетаньяху и перекрыть путь к аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Колонны автомобилей с раннего утра устремились к аэропорту, создавая пробки на въезде.

Между тем стало известно, что в ночь с 11 на 12 марта на улицы Израиля вышли порядка полумиллиона человек, протестующих против предложенной правительством реформы судебной системы. По оценкам местных СМИ, это самая массовая протестная акция в истории страны.

Несмотря на то, что в Израиле протесты не стихают уже несколько месяцев. Новая волна митингов началась сегодня, 27 марта, после объявления об отставке министра обороны Йоава Галанта, который призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности.

Позднее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить реформирование судебной системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014198-massovye-protesty-v-izraile-netanyahu-obyavil-o-namerenii-priostanovit-sudebnuyu-reformu/