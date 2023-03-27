Президент Израиля призвал остановить реформу, вызвавшую массовые протесты

Ицхак Герцог. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство немедленно остановить реформирование судебной системы, из-за которой в стране уже несколько месяцев не прекращаются беспорядки.

Соответствующее сообщение появилось в -аккаунте Ицхака Герцога.

"Ради единства народа Израиля я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс (принятия судебной реформы - прим. ред.).

Я призываю глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления", - написал Герцог.

Он отметил, что из-за принятия реформы в стране сложилась крайне напряженная обстановка.

"Глубокая тревога охватила нацию. Национальная безопасность, экономика, общество - все под угрозой", - написал он.

Напомним, минувшей ночью в Израиле с новой силой вспыхнули протесты против судебной реформы, которую продвигает правительство во главе с недавно избранным премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Суть новой судебной реформы - предоставить избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против исполнительной власти или отменять законы. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей.

Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении.

Против реформы выступила оппозиция. К слову, накануне против нового закона выступил и министр обороны Йоав Галант. После этого его освободили от должности, а в Тель-Авиве и еще нескольких городах вновь вспыхнули беспорядки.

Отметим, как уточняет РИА Новости, Израиль не имеет Конституции. На практике ее функции исполняет свод основных законов, регламентирующих основные вопросы государственного устройства, прав и свобод граждан.

Государство Израиль - парламентская республика (характеризуется провозглашением принципа верховенства парламента, перед которым правительство несет всю полноту ответственности за свою деятельность).

Главой Государства Израиль является президент. Центральный орган исполнительной власти - правительство, возглавляемое премьер‑министром. Правительство несет коллективную ответственность перед Кнессетом и находится у власти до тех пор, пока пользуется доверием Кнессета (поддержкой простого большинства его членов).

Глава правительства - премьер-министр - избирается путем прямых всеобщих выборов. Премьер-министр должен быть членом Кнессета.

Высший орган судебной власти - Верховный Суд (Высший Суд Справедливости). Он является последней инстанцией для рассмотрения гражданских и уголовных дел, а также действует как конституционный суд, принимая решения о соответствии отдельных законодательных актов основным законам.

В конце прошлого года пост премьер-министра Израиля вновь занял Биньямин Нетаньяху. Для него это третий срок на посту: он занимал пост израильского премьера в период с 1996 по 1999 год, а также с 2009 по 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014141-prezident-izrailya-prizval-ostanovit-sudebnuyu-reformu-vyzvavshuyu-massovye-protesty/