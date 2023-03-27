Массовые акции протеста начались в Израиле после увольнения министра обороны (видео)

Протесты в Израиле. Фото: Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images

В Израиле уже несколько месяцев не стихают протесты против новой судебной реформы. Люди вновь вышли на улицы после объявления об отставке министра обороны Йоава Галанта.

Как сообщает DW, сообщение об освобождении от должности министра обороны Израиля Йоава Галанта появилось на сайте канцелярии премьер-министра 26 марта.

Незадолго до этого Галант открыто выступил с критикой судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху. Законодательная инициатива привела к массовым протестам в стране, и эти демонстрации продолжаются уже несколько месяцев.

Как пишет издание, Галант 25 марта призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы ради сохранения национальной безопасности.

Йоав Галант. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

"Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу", - заявил тогда еще занимавший должность министр обороны.

По данным израильских СМИ, после этого Нетаньяху вызвал Галанта к себе и лично сообщил ему "об утрате доверия".

Что говорит сам Галант

EADaily уточняет, что Галант стал первым израильским министром, который призвал к приостановке законодательного процесса, продвигаемого правящей коалицией.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сразу после телеобращения призвал Нетаньяху отправить Галанта в отставку.

Сам Галант уже прокомментировал свое увольнение. Он заявил, что для него на первом месте остается безопасность своей страны.

"Безопасность Израиля всегда была и останется миссией моей жизни", - заявил экс-глава минобороны.

Новая волна протестов

После объявления об отставке министра обороны во многих городах Израиля сотни людей вышли на очередные манифестации против правительства и судебной реформы.

По данным портала Ynet, в Тель-Авиве протестующие вновь перекрыли ключевую автомагистраль Аялон.

Акции протеста проходят также в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других крупных городах Израиля, передают местные СМИ.

По данным Euronews, противники судебной реформы готовят "национальную неделю паралича".

Протестующие расширят манифестации и различные мероприятия. На этой неделе митингующие планируют собираться в местах, куда приезжают члены правительства и депутаты.

На вторник запланировано проведение главного "дня повсеместного паралича" по всей стране с блокадой аэропортов, крупных магистралей и правительственных зданий. Последний раз подобная акция прошла 23 марта. В то же время демонстрации в израильских городах проходят постоянно.

На 29 марта организаторы анонсировали массовую манифестацию, конечным пунктом которой станет площадь перед зданием Кнессета (парламент Израиля) в Иерусалиме.

С чего все началось

Массовые протесты в Израиле продолжаются с середины января. Люди выступают против судебной реформы, которую проводит правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.

Суть новой судебной реформы - предоставить избранному правительству решающее влияние на выбор судей и ограничить возможности Верховного суда выносить решения против исполнительной власти или отменять законы. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей.

Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении.

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид назвал ситуацию "величайшим кризисом в истории страны". С осуждением реформы выступили израильский президент Ицхак Герцог, призвавший правительство отказаться от закона, и посол США в стране.

Отметим, что 12 марта в Израиле прошла самая масштабная на данный момент акция протеста, которая собрала примерно 500 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014107-massovye-aktsii-protesta-nachalis-v-izraile-posle-uvolneniya-ministra-oborony-video/