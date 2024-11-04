Протесты вновь вспыхнули в Грузии. На митинге появилась экоактивистка Грета Тунберг (фото)

В Тбилиси вечером 4 ноября проходит новая акция оппозиции против результатов парламентских выборов в Грузии - демонстранты собрались у здания грузинского парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, демонстранты не согласны с официальными итогами выборов в парламент Грузии, на которых победила "Грузинская мечта". Оппозиция и президент Грузии Зурабишвили отказались признать данные ЦИК.

Отмечается, что акцию организовали "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение" и "Сильная Грузия". Оценки числа митингующих различаются. Ранее несколько сотен человек прошли маршем по улицам Тбилиси к зданию парламента.

Протесты в Грузии. Фото: Giorgi Arjevanidze/Getty Images

Протесты в Грузии. Фото: Giorgi Arjevanidze/Getty Images

Один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Никанор Мелия объявил, что акции будут носить ежедневный характер. Ожидается, что 5 ноября митинг пройдет около Дворца спорта.

Протесты в Грузии. Фото: Giorgi Arjevanidze/Getty Images

Между тем, как пишет издание, на митинге оппозиции в Тбилиси появилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она объяснила, что пришла с целью "выразить поддержку активистам и гражданам Грузии, которые устали от постоянных репрессий и скатывания к тирании".

Грета Тунберг в Грузии. Фото: Giorgi Arjevanidze/Getty Images

В конце октября сообщалось, что в Тбилиси состоялась акция протеста грузинской оппозиции - на митинг вышли те, кто недоволен итогами прошедших на днях парламентских выборов.

Тогда, по данным Русской службы BBC, на митинге оппозиции в Тбилиси выступил один из лидеров "Единства - Национального движения" Георгий Вашадзе, который от лица коалиции озвучил требование провести в стране новые выборы "под руководством международной избирательной администрации". Он не пояснил, что именно подразумевает под этой администрацией, но, очевидно, хотел подчеркнуть, что оппозиция не доверяет Центральной избирательной комиссии.

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство - Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.

Отметим, что прошедшие в Грузии парламентские выборы назвали историческими и экзистенциальными. На кону - долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны. Русская служба BBC ранее подробно объясняла, почему эти выборы приковали внимание на Западе и в России.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов и призывала граждан к протестам. К митингам из-за несогласия с результатами выборов призвал и бывший президент страны Михаил Саакашвили.