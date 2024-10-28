Президент Грузии и Саакашвили призвали к протестам из-за выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов и призывала граждан к протестам, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

С соответствующим заявлением Зурабишвили выступила в ходе брифинга с лидерами оппозиционных партий.

"Я не признаю эти выборы. Признать эти выборы нельзя. Признание этого является признанием прихода России", — сказала она, добавив, что в ходе голосования произошла "тотальная фальсификация".

Вместе с тем Зурабишвили отметила, что "очень многое предстоит выяснить". Она анонсировала 28 октября протестную акцию.

"Право на проведение демократических выборов мы не отдадим никому. Это будет символическое выступление — все вместе", — приводит издание слова Зурабишвли.

К протестам из-за несогласия с результатами выборов призвал и бывший президент страны Михаил Саакашвили. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

"Сейчас не время посыпать пеплом голову и переживать о том, как нас обманули. Сейчас самое время для большого протеста. Мы должны показать всему миру, что мы боремся за свободу и что мы люди, которые не признают несправедливости. У нас нет времени", — написал Саакашвили.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство — Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.